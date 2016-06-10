Al Porto Bolaro i mercatini dell’artigianato siciliano

A Porto Bolaro tornano i mercatini dell'artigianato siciliano fino a domenica 19 giugno e continua il concorso a premi con buoni shopping

A Porto Bolaro continua il concorso a premi instant win “I weekend fortunati”.

Dopo il successo ottenuto nelle scorse settimane, il Centro Commerciale reggino continua a premiare i suoi clienti con tanti buoni shopping da spendere all’ interno dei negozi del centro commerciale del valore di € 10,00, € 20,00, € 50,00 ed € 100,00. Inoltre il concorso permette di vincere centinaia di coupon da utilizzare nelle attività di ristorazione del Centro. Fare shopping a Porto Bolaro è sempre un piacere!!!!

Partecipare al concorso e scoprire se si ha vinto è facilissimo!!!

Infatti, basta fare acquisti durante il periodo concorsuale (dal 20 maggio al 1 luglio) per un importo minimo di € 20,00 (scontrini cumulabili) presentarsi allo stand con gli scontrini nelle giornate di venerdì, sabato e domenica e scoprire se hai vinto.

Regolamento completo sul sito www.portobolaro.it e consultabile presso lo stand.

Inoltre, a grande richiesta ritornano i mercatini dell’artigianato siciliano.

Da oggi fino a domenica 19 giugno, i clienti avranno la possibilità di visitare gli stand allestiti presso la galleria del Centro.

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A Porto Bolaro c’è tutto, manchi solo tu!