Al Porto Bolaro le webstars Mai contro te, Giulia Penna e Virginia De Giglio

Un appuntamento da non perdere quello del prossimo 27 agosto presso il Centro Commerciale Porto Bolaro: i Me contro Te, Giulia Penna e Virginia De Giglio, alcune delle web star più influenti del momento, saranno presenti presso lo Shopping Center per incontrare i propri fan.

Dalle 17:30 circa i ragazzi si posizioneranno sulla bella terrazza del Centro, affacciata direttamente sullo Stretto di Messina e concederanno autografi e foto ai loro “follower”.

Data l’importanza dell’evento, per poterlo gestire al meglio, si potrà accedere alla sessione di Meet&Greet solo esibendo un pass.

I pass, gratuiti, saranno distribuiti presso un apposito desk all’interno della galleria nelle seguenti giornate:

Come ritirare i pass gratuiti

venerdì 19 agosto, dalle 09:00 alle 18:00

sabato 20 agosto, dalle 09:00 alle 18:00

sabato 27 agosto, dalle 09:00 alle 16:00

Chi sarà munito del pass avrà la certezza di incontrare i propri beniamini, per tutti gli altri la possibilità di accedere al palco dipenderà dal tempo rimanente.

I pass saranno nominativi e non ne saranno consegnati ad una singola persona più di 3 (che dovranno comunque essere intestati a persone diverse).

Al momento dell’evento il personale di sicurezza controllerà il possesso del pass e il nominativo sopra riportato.

Ricordiamo a tutti che l’evento sarà all’aperto, pertanto si consiglia di non mettersi in coda troppo presto in quanto il pass garantisce la partecipazione all’evento.

I protagonisti dell’incontro

I Me contro Te la loro storia sul web nasce circa due anni fa, quando per puro caso decidono di caricare il loro primo video.

Era una challenge molto simpatica che ha fatto ridere molto sia loro che le persone che l’hanno visualizzato. Hanno continuato nei mesi successivi a caricare video e grazie alla costanza e l’impegno, oggi, stanno realizzando il nostro sogno!

I temi principali sono gli Esperimenti Chimici/Fisici fatti in casa, la creazione di giochi divertenti fai da te, le challenge, i vlog e per ultimo, ma non meno importante, realizzano canzoni!

Virginia De Giglio ha cominciato da piccolissima a realizzare video divertenti con suo fratello maggiore Alberico. Nel settembre 2015, a soli 11 anni, ha aperto il suo primo canale YouTube creando un po’ di rumors in rete e totalizzando, con soli 7 video, oltre 5 milioni di visualizzazioni.

Giulia Penna è romana e si definisce genuina e spontanea. Il rapporto con la musica è cominciato a 12 anni quando è entrata a far parte del coro della scuola. Parallelamente alla carriera musicale ha intrapreso anche quella attoriale. Attualmente è in lavorazione il suo primo disco di inediti.

Nel dicembre 2015 ha aperto la mia pagina Facebook cimentandosi con la realizzazione di video divertenti. Ha dato vita a quello che ha chiamato #simpavideo ovvero mix perfetti di canzoni molto conosciute e testi ironici scritti da lei.

Sin da subito sono stati molto apprezzati e la sua fan base ha iniziato a crescere e continua a farlo tutt’oggi.

Il Centro Commerciale Porto Bolaro

Centro Commerciale Porto Bolaro a Reggio Calabria. Aperto nel 2009, si sviluppa su 2 livelli. Oltre a un Ipermercato a marchio Carrefour, presenta una galleria con 50 negozi per tutte le esigenze tra cui le medie e grandi superfici Media World, Piazza Italia e Tata Italia.