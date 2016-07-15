Al Porto Bolaro le Webstars più influenti

Un appuntamento da non perdere quello del prossimo 23 luglio presso il Centro Commerciale Porto Bolaro: Alberico De Giglio, Simone Paciello e Marco Leonardi, tre delle web star più influenti del momento, saranno presenti presso lo Shopping Center per incontrare i propri fan.

Dalle 17:30 circa i ragazzi si posizioneranno sulla bella terrazza del Centro, affacciata direttamente sullo Stretto di Messina e concederanno autografi e foto ai loro “follower”.

Come funziona il Meet&Greet con i pass

Data l’importanza dell’evento, per poterlo gestire al meglio, si potrà accedere alla sessione di Meet&Greet solo esibendo un pass.

I pass, gratuiti, saranno distribuiti presso un apposito desk all’interno della galleria nelle seguenti giornate:

sabato 16 luglio, dalle 09:00 alle 18:00;

domenica 17 luglio, dalle 09:00 alle 18:00;

sabato 23 luglio, dalle 09:00 alle 16:00.

Chi sarà munito del pass avrà la certezza di incontrare i propri beniamini, per tutti gli altri la possibilità di accedere al palco dipenderà dal tempo rimanente.

I pass saranno nominativi e non ne saranno consegnati ad una singola persona più di 3 (che dovranno comunque essere intestati a persone diverse).

Al momento dell’evento il personale di sicurezza controllerà il possesso del pass e il nominativo sopra riportato.

Ricordiamo a tutti che l’evento sarà all’aperto, pertanto si consiglia di non mettersi in coda troppo presto in quanto il pass garantisce la partecipazione all’evento.

Il centro commerciale Porto Bolaro

Centro Commerciale Porto Bolaro a Reggio Calabria. Aperto nel 2009, si sviluppa su 2 livelli. Oltre a un Ipermercato a marchio Carrefour, presenta una galleria con 50 negozi per tutte le esigenze tra cui le medie e grandi superfici Media World, Piazza Italia e Tata Italia.