Al Comune la presentazione della stagione teatrale
Un cartellone di otto spettacoli con testi classici e moderni interpretati da grandi artisti nazionali riporta il pubblico nel teatro comunale cittadino
07 Novembre 2016 - 13:00 | di Vincenzo Comi
Domani, martedì 8 novembre alle ore 9:30, si terrà la conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale di prosa 2016-2017 presso il teatro Comunale “F. Cilea”.
Un’iniziativa voluta fortemente dal Sindaco Giuseppe Falcomatà, con il contributo del Presidente del Consiglio regionale della Calabria Nicola Irto e in collaborazione con Polis Cultura la quale, utilizzando i propri canali nel mondo dello spettacolo, ha formulato un accordo solidale con l’ABC Produzioni impegnata nel mondo artistico non solo per la messa in scena di spettacoli, ma anche per la gestione diretta di un circuito che coinvolge diversi teatri del territorio nazionale.
Il cartellone denominato “Le maschere e i volti”, permetterà alla cittadinanza di ritornare a godere del proprio teatro Comunale con la messa in scena di otto spettacoli di valore, con testi di autori classici e moderni interpretati da grandi artisti del panorama nazionale italiano.
Saranno presenti il Sindaco Giuseppe Falcomatà ed il Presidente del Consiglio regionale Nicola Irto. A moderare Franco Arcidiaco.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie