“C’è la possibilità, con un piccolo sacrificio personale, di aiutare concretamente milioni di poveri”. Lo sottolinea il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, in un video messaggio in occasione della 21esima edizione della Giornata nazionale della ©Colletta Alimentare, promossa in tutta Italia dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus.

“E’ molto importante l’opera svolta tutto l’anno dal Banco Alimentare e va incoraggiata in ogni modo perché permette di recuperare l’eccedenza di cibo che viene poi donata alle persone in difficoltà. La colletta alimentare del 25 novembre – ha osservato il porporato – è un gesto di giustizia sociale e fa sempre più piacere vedere che diventa anche un gesto di grande coinvolgimento popolare a cui partecipa gente di ogni età, di ogni condizione, di ogni religione. Il segreto del successo è racchiuso nella proposta stessa: in un fatto semplice e famigliare come il fare la spesa al supermercato”.