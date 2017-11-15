Colletta Alimentare al Salone di SS. Salvatore
Il cardinale Bassetti sostiene la 21ª Giornata nazionale della Colletta Alimentare: la presentazione a Reggio il 16 novembre alle 18 in parrocchia
15 Novembre 2017 - 16:56 | di Eva Curatola
“C’è la possibilità, con un piccolo sacrificio personale, di aiutare concretamente milioni di poveri”. Lo sottolinea il presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, in un video messaggio in occasione della 21esima edizione della Giornata nazionale della ©Colletta Alimentare, promossa in tutta Italia dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus.
“E’ molto importante l’opera svolta tutto l’anno dal Banco Alimentare e va incoraggiata in ogni modo perché permette di recuperare l’eccedenza di cibo che viene poi donata alle persone in difficoltà. La colletta alimentare del 25 novembre – ha osservato il porporato – è un gesto di giustizia sociale e fa sempre più piacere vedere che diventa anche un gesto di grande coinvolgimento popolare a cui partecipa gente di ogni età, di ogni condizione, di ogni religione. Il segreto del successo è racchiuso nella proposta stessa: in un fatto semplice e famigliare come il fare la spesa al supermercato”.
L’iniziativa sarà presentata domani , giovedì 16 novembre , alle ore 18.00 , presso il salone della parrocchia SS. Salvatore, via card. Portanova Reggio Calabria, in incontro dove interverranno S.E. mons. Giuseppe Fiorini Morosini, arcivescovo di Reggio-Bova, e Federico Bassi, responsabile nazionale della GNCA.
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