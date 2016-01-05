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Al santuario di S. Antonio il concerto del maestro Brigandì

Un concerto all'organo con musiche di Daquin, Bach, Hollins e Vierne e, nella seconda parte, un trio cameristico di giovanissimi musicisti

05 Gennaio 2016 - 17:22 | di Federica Geria

Il maestro Alberto Brigandì, organista, in concerto al Santuario di S. Antonio

Nel Santuario di S. Antonio, alle ore 19.30 del 6 gennaio, il M° Alberto Brigandì eseguirà all’organo musiche di Daquin, Bach, Hollins e Vierne. Il giovane musicista reggino si è diplomato al Conservatorio di Cosenza, ha frequentato il biennio della Haute Ecole de musique di Ginevra e ha vinto il premio della migliore esecuzione nella Cattedrale di Ginevra. In atto è organista della St. Joseph Church a Londra. Nella seconda parte del concerto il trio cameristico composto dal M° Alberto Orio all’organo e dai giovanissimi, Bruno Caridi alla tromba e Giuseppe Spanò al sax, suonerà musiche di Gherardeschi, Adam, Haydn,Telemann e Haendel.. Nato, cresciuto e formato nel “bel paese, dove il sì suona” (Dante, Inf. XXXIII, vv. 79-80) Brigandì, dopo aver conseguito due lauree, sperava di trovare occupazione in patria. Così non fu, per cui si costrinse ad andare in giro per il mondo. Al presente vive e lavora a Londra, dove, come detto sopra, è anche organista della Chiesa di San Giuseppe. Si aprirà in un futuro più o meno prossimo la possibilità di un rientro?

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