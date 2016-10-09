Al Ferraris-Da Empolidi la presentazione dell’offerta formativa

Il dirigente scolastico reggente prof.ssa Giuseppina Princi, il personale docente e Ata, gli studenti ed i genitori, sono lieti di presentare l’offerta formativa dell’I.T.E. Ferraris- da Empoli, invitando la cittadinanza alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Scolastico 2016-2017, prevista per lunedì 10 ottobre p.v., presso i locali del centro sportivo “Pianeta Viola “, in presenza di autorità del mondo civile, religioso, politico, militare e dei rappresentanti degli Ordini professionali.

Nella circostanza verrà, infatti, resa nota la nuova mission dell’I.T.E. “Ferraris- da Empoli”, che punta a garantire una formazione culturale complessa, innovativa in grado di formare figure di cittadini socialmente integrati, colti e liberi e dotati di competenze avanzate ed aggiornate capaci di rispondere alle esigenze di un mondo del lavoro sempre più complesso e meritocratico.

L’I.T.E. Ferraris- da Empoli si apre, infatti, a nuove frontiere formative, al mondo della New Economy e del digitale avanzato per fornire competenze economiche e digitali di alto livello e sempre più attuali, per agevolare l’introduzione in un mondo del lavoro sempre più globalizzato e connesso.