City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ABBONATI ACCEDI
In Evidenza

Al Ferraris-Da Empolidi la presentazione dell’offerta formativa

Lunedì 10 ottobre cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico al Pianeta Viola, con la presentazione della nuova mission dell'istituto

09 Ottobre 2016 - 11:58 | di Vincenzo Comi

Giuseppina Princi, dirigente del Liceo Leonardo da Vinci, donna dell'anno Fjord of Rhegium

Il dirigente scolastico reggente prof.ssa Giuseppina Princi, il personale docente e Ata, gli studenti ed i genitori, sono lieti di presentare l’offerta formativa  dell’I.T.E. Ferraris- da Empoli, invitando la cittadinanza alla cerimonia di inaugurazione dell’Anno Scolastico 2016-2017,  prevista per lunedì 10 ottobre p.v., presso i locali del centro sportivo “Pianeta Viola “, in presenza di autorità del mondo civile, religioso, politico, militare e dei rappresentanti degli Ordini  professionali.

Nella circostanza verrà, infatti, resa nota la nuova mission dell’I.T.E. “Ferraris- da Empoli”, che punta a garantire una formazione culturale complessa, innovativa  in grado di formare  figure di cittadini socialmente integrati, colti e liberi e dotati di competenze  avanzate ed aggiornate capaci di rispondere alle esigenze di un mondo del lavoro sempre più complesso e meritocratico.

 L’I.T.E. Ferraris- da Empoli si apre, infatti,  a nuove frontiere formative, al mondo della New Economy e del digitale avanzato per fornire competenze economiche e digitali di alto livello e sempre più attuali, per agevolare l’introduzione in un mondo del lavoro  sempre più globalizzato e connesso.

 

Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie

Reggio Calabria Scuole Superiori
Segui CityNow su Google
Preferiti Discover News

Non hai ancora scaricato
la nuova App di CityNow?