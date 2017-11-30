Martedì 12 Dicembre andrà in scena al Teatro Auditorium dell’Università della Calabria un omaggio al grande regista Tim Burton grazie al progetto musical- teatrale The Spleen Orchestra-Tim Burton Show.

Atmosfere gotico fiabesche e brani tratti dai più celebri film di Tim Burton eseguiti dal vivo. Trucchi, costumi, scenografie, proiezioni ed effetti speciali per un folle viaggio sulle note dello straordinario autore delle colonne sonore Danny Elfman. Un circo freak all’insegna dell’immaginario Timburtonesco.

La storia della Spleen Orchestra

La Spleen Orchestra nasce nel dicembre 2009 quando viene proposto a Silvano Spleen – pianista-compositore con una passione smisurata per il regista americano – di organizzare una serata omaggio a Tim Burton. Inizia così il reclutamento di personaggi in linea con l’originalità del progetto che si sta delineando; vecchi soci di gavetta dell’underground musicale, ma anche artisti, artigiani saltimbanchi e poeti. L’idea è quella di raccontare il celebre regista attraverso un proprio linguaggio musicale e scenico mantenendo intatto lo spirito poetico delle pellicole. Cercando di riproporre, con un taglio “indie”, l’immaginario musicale e visivo di estrema ricchezza e complessità per un vero e proprio viaggio attraverso i film di Tim Burton.

La trasversalità dell’idea ha permesso alla Spleen Orchestra ed ai suoi otto componenti di calcare palchi negli ambiti più disparati e di creare uno straordinario coinvolgimento del pubblico che partecipa allo show spesso travestendosi a tema.

Uno show imperdibile in grado di coniugare la magia del teatro e la piacevolezza di un live musicale.

La rassegna Festivart2017 – MeridianoSUD

Lo spettacolo fa parte della rassegna Festivart2017 – MeridianoSUD, cartellone di 11 spettacoli che coniuga tradizione e contemporaneo, ed è organizzato da Be Alternative Eventi ed MkLive grazie al sostegno del Teatro Auditorium dell’Università della Calabria.