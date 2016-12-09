Al Teatro della Girandola lo spettacolo ‘Siate felici’

Il clown Fragolino (Stelio Marano) porta 'Siate felici' al Teatro della Girandola di Reggio Calabria: bolle di sapone, comicità e poesia per grandi e piccini

Il Teatro della Girandola sabato 10 dicembre alle ore 16:00 e in replica alle ore 18:00 e domenica alle ore 17:00 presenta lo spettacolo “ Siate Felici” ideato e interpretato Stelio Marano in arte clown Fragolino. Uno spettacolo per grandi e piccini.

“SIATE FELICI”

Un inno al diritto alla felicità, attraverso uno spettacolo spumeggiante e tenero, dove comicità e poesia si fondono con il personaggio. In un’atmosfera surreale e paradossale il clown Fragolino trascina il pubblico in gags esilaranti e utilizza la magia delle bolle per comunicare i suoi sentimenti e preoccupazioni su quello che sta succedendo nel mondo.

Dedica, a tutti gli Aylan del mondo, le bolle più belle sottolineando il diritto alla felicità e alla pace per tutti gli essere umani.

La conclusione finale e’ che, forse, la felicità si può trovare solo insieme, condividendo i piccoli gesti quotidiani, nella ricerca continua della libertà e nella promozione della tutela dei diritti umani universali.

Tra bolle di sapone e storie sempre diverse, Fragolino è il clown capace di conquistare il cuore di ogni bambino. Con le parole e i gesti costruisce un mondo di fantasia in cui distendersi e ridere, partecipare e inventare, tutti insieme.

E così quello che sembra uno spettacolo per i più piccoli si trasforma in una magia per ogni età, ognuno perso a sognare a occhi aperti nel mondo spensierato e magico di Fragolino.

E’ consigliata la prenotazione 3207042460

oppure info@pagliacciclandestini.it

Teatro della Girandola

Via D.co Muratori n. 2/C Reggio Calabria