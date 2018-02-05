Al Teatro della Girandola in scena lo spettacolo ‘In valigia’
Sabato 10 febbraio alle 18, con replica domenica, il giocoliere Mario Barnaba porta in scena lo spettacolo per famiglie nella terza stagione della rassegna Approdi
05 Febbraio 2018 - 10:18 | di Eva Curatola
Il Teatro della Girandola presenta, sabato 10 febbraio alle ore 18:00 e in replica domenica alle ore 18:00, nell’ambito della terza stagione della rassegna “Approdi” dedicata al teatro famiglie, lo spettacolo “In valigia…” di e con Mario Barnaba.
Lo spettacolo
Salve a tutti! Solo un momento ancora e lo spettacolo più bello del mondo avrà inizio. Il nostro amico nascosto dietro il sipario è quasi pronto …. Vi starete chiedendo chi è? Il famosissimo giocoliere Barnaba ! Non lo conoscete ?Ok ve lo presento … Barnaba è un giocoliere, anzi il giocoliere più bravo del mondo è abile nel Destreggiarsi con i più insoliti attrezzi. Lo vedrete esibirsi con: polli di gomma, uova, spazzoloni per l’igiene dei sanitari, sturalavabos e altre curiose cianfrusaglie, senza comunque tralasciare le classiche, palline, palloni e clavette. Ah dimenticavo, sembra che sappia giocolare anche con il fuoco, insomma è decisamente un tipo che osa!
“in valigia…………” , questo il nome dello spettacolo è il gioco-giocoso di Barnaba con il suo pubblico che in un susseguirsi di situazioni comiche e gag clawnesche regala 45 minuti di puro divertimento. Poco ancora da dire perché c’è solo da guardare e sorridere .E allora … buon divertimento e che lo spettacolo abbia inizio.
Ingresso con tessera, che potrà essere sottoscritta direttamente in teatro. Per ulteriori informazioni sulle attività e programmazione del Teatro della Girandola (via D. Muratori 2/c) è possibile contattare il numero 3927496676 o scrivere all’indirizzo e-mail info@pagliacciclandestini.it E’ consigliata la prenotazione.
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