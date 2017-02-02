Al The Loft il party che celebra il secondo anniversario dell’organizzazione
Due anni di party sold out, special guests e Capodanni a tema: i giovani organizzatori del The Loft festeggiano il traguardo con una serata speciale
02 Febbraio 2017 - 18:23 | di Redazione
di Laura Maria Tavella – 7 febbraio 2015 / 7 febbraio 2017: due anni, tradotti in 730 giorni non sono solo numeri.
In tutto questo tempo trascorso, ci passa la grinta e la voglia di fare dei giovani organizzatori dei party al The Loft: una sfida e un’avventura ambiziosa, intrapresa due anni fa per arrivare dritti al cuore dei night-friendly.
Due Capodanni, quello del 2015 dal tema “Moulin Rouge” e l’ultimo “007-Spectre”: entrambi gli eventi sold-out.
E poi i party Overture in Terrazza, in estate e in inverno.
E le special guests: Andrea Melchiorre (l’ultimo, in ordine di tempo, al Capodanno Spectre”), Marco Fantini (durante la serata della festa delle donne), Francesco Monte, Dj Blade e ancora l’opening, il 7 febbraio 2015 con Fernando Vitale Dj & Lady Ross Vodkalist.
Tanti ospiti, per impreziosire eventi progettati nei minimi dettagli, per confezionare un party indimenticabile: queste le premesse all’inizio del percorso The Loft.
Tutte premesse rispettate, confermate dai successi, in termini di numeri e consensi: buon anniversario!
Per info sull’evento: https://www.facebook.com/events/1849644455311352/
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