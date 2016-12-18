Al The Modernist due protagonisti assoluti del panorama musicale

Il 22 dicembre, dalle ore 18:00, nello Showroom di arredamento e complementi vintage The Modernist di via Paolo Pellicano 37 a Reggio Calabria, sarà presentato il libro Otis Redding. La musica è viva, quarto volume della collana Soul Books (Volo Libero Edizioni), curata da Alberto Castelli che, con questo quarto numero, ne diventa anche autore.

Una serata imperdibile con due protagonisti assoluti del panorama musicale, italiano e mondiale: da una parte Alberto Castelli, giornalista radiofonico e televisivo, autore e produttore artistico, dall’altra il genio di Otis Redding, artista simbolo del suono della Stax, l’etichetta di Memphis cha ha profondamente influenzato la scena musicale degli anni Sessanta, e non solo.

Un viaggio tra parole e musica su Otis Redding

Alberto Castelli ci racconterà di Otis Redding, un viaggio fatto di parole e musica alla scoperta di un interprete straordinario, un artista che ha colpito l’attenzione e la sensibilità di milioni di persone in tutto il mondo e che, dopo essere entrato a fare parte, in circostanze rocambolesche, della Stax, nel giro di pochi anni diventerà la stella, il cuore e l’anima del soul di Memphis e, più in generale, del Southern Soul.

Quando morì tragicamente nel dicembre del 1967, non solo era all’apice della carriera, ma era pronto a scrivere una nuova e importante pagina della sua vicenda artistica. Tre mesi dopo la sua scomparsa (Sittin’ On the) Dock of the Bay, una sorta di testamento in musica, parole e anima, arriverà al primo posto delle classifiche internazionali.

La presentazione del volume sarà introdotta da Fulvio D’Ascola, sociologo della musica, e seguita da un Dj in vinile di rarità Jazz,Funk e Soul selezionate da Alex Perdido.

Chi è Alberto Castelli

Alberto Castelli è giornalista radiofonico e televisivo. Dal 1983 al 1995 è stato uno dei conduttori di Rai Stereonotte e ha scritto di musica per Il Mucchio Selvaggio, Fare Musica e Rockstar. Dal 1990 al 1994 è stato il direttore di Radio Centro Suono e conduttore radiofonico di Radio Rai e Kiss Kiss. Dal 1995 ha scritto per Musica di Repubblica e collabora con il Gruppo Editoriale L’Espresso, occupandosi di collane di CD (L’Espresso Cafè, Jazz Italiano Live, Jazz e Fumetti, XL Hip Hop, XL Indie Rock).

Ha collaborato con Radio Capital e Tele Norba. Dal 1999 al 2002 ha diretto Kataweb Radio e, successivamente, Radio Città Futura. Per Radio Rai 3 ha condotto Fuochi – Bob Marley: Roots, Rock, Reggae (2006) e per la Rete 3 della Radio Televisione Svizzera in lingua italiana (RTSI) il programma Brothers And Sisters. Dal 2005 al 2008 ha diretto il Sunny, il quotidiano del Rototom Sunsplash Festival. Dal 2005 al 2007 ha diretto la collana Sconcerto per Stampa Alternativa/Nuovi Equilibri. Dal 1995 Per Arcana ha pubblicato Soul People-Ritratti della musica nera (2004) e, insieme a Maria Carla Gullotta, Africa Unite – Il sogno di Bob Marley (2005), dal quale ha tratto il reading Ho sognato Bob Marley. Ha prodotto Introverso, l’album di Danilo Rea realizzato per il Gruppo Editoriale L’Espresso. Nel 2009 ha “scoperto” i Bud Spencer Blues Explosion, diventandone il loro manager. Nell’ottobre del 2010 ha fondato l’etichetta discografica Ali Buma Ye! Records.

Fulvio D’Ascola è sociologo della musica e della comunicazione, art director e organizzatore di eventi, responsabile del portale musicale Effetto Musica.

Alessio Laganà a.k.a Alex Perdido si occupa dell’organizzazione di concerti Jazz di artisti internazionali. Appassionato di Black music, propone da anni un Dj-set in vinile di rarità Jazz, Funk e Soul.

Dove e quando

Dove The Modernist, via Paolo Pellicano, 37 Reggio Calabria

Quando 22 Dicembre 2016 ore 18:00

www.themodernist.co

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