Al via il 1°Expo Melitese, un evento di promozione culturale e turistica

Dal 14 al 23 luglio il primo Expo Melitese con circa 80 padiglioni da tutta Italia e dall'estero, area giochi per i bambini e ingresso gratuito

Il piccolo, ma non per questo poco noto, paese di Melito Porto Salvo è uno dei tanti comuni della provincia di Reggio Calabria, che quest’anno da il via alla sua Estate con un evento senza precedenti. A partire da venerdì 14 luglio e fino a domenica 23 luglio, Melito Porto Salvo ospiterà il primo “Expo Melitese”.

Una fiera che vede protagonisti circa 80 i padiglioni organizzati e disposti lungo la Via Madonnuzza e in parte, sul Lungomare dei Mille, provenienti non solo dalla Calabria, ma da tutta Italia e dall’Estero.

Sarà possibile partecipare all’evento di promozione culturale e turistica ogni sera, dalle ore 19.00 alle ore 01.00. Tra i settori merceologici presenti: l’artigianato, l’arredamento, il giardinaggio, i prodotti tipici e tanto altro ancora.

Melio grazie a questa iniziativa decide di non farsi mancare proprio nulla. Sarà allestita infatti anche un’area adibita a parco divertimenti per i più piccoli. Inoltre, nella serata del 19 Luglio è previsto uno spettacolo musicale con l’esibizione del gruppo “Namastè”.

L’evento è organizzato da “Calabria Eventi” con il patrocinio del Comune di Melito Porto Salvo. L’ingresso è gratuito.