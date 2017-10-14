Lunedì 16 alle 8,30 inizieranno finalmente i lavori per la bonifica della discarica di Modenelle (Arghillà – Reggio Calabria), lo ha comunicato ufficialmente l’assessore all ambiente Giovanni Muraca, che sarà presente assieme al Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà all’inizio dei lavori,affidati alla ditta Cama. Il Coordinamento di quartiere di Arghillà invita per l’evento i cittadini e le associazioni che da sempre sostengono il quartiere in questa battaglia per avere una maggiore vivibilità, per condividere un momento storico …dopo una vita, si spera sia la volta buona per cambiare pagina per la storia di Arghillà e il rapporto tra i suoi cittadini e il territorio, con l’eliminazione di uno sfregio permanente non solo per Arghillà ma per tutta Reggio Appuntamento a tutti per lunedì 16 ottobre ore 8,30 a Modenelle, futura Piazza Don Italo Calabró, per partecipare simbolicamente ai lavori e soprattutto assumere l’impegno a occuparsi e preservare l’area bonificata e messa a disposizione della comunità.