Parte il Campionato Giovanile di scacchi

Sabato 28 Maggio 2016, presso l’Istituto Comprensivo “B Telesio” si svolgerà il “Campionato Giovanile Studentesco di scacchi under 16” organizzato dal Comitato Regionale Scacchi e in collaborazione con la Federazione Scacchistica Nazionale e il CONI. Parteciperanno cinque categorie (maschile e femminile): under8, under10, u12, u14 e u16 con ragazzi provenienti da scuole di tutta la Regione Calabria cui seguirà la premiazione in presenza del Presidente del Comitato Scacchi della Regione Rodolfo Attinà e degli arbitri della Federazione Regionale. Alla Dirigente Maisano Marisa il merito di aver promosso nel suo Istituto il gioco degli scacchi per la diffusione dei valori che esso favorisce e per dare ai suoi alunni una preparazione scientifica, storica e culturale derivante da un piacevole studio sistematico delle tecniche logiche e matematiche e delle loro evoluzioni nel tempo. Già in febbraio è stato organizzato il primo torneo di scacchi presso la scuola primaria “B. Telesio”; in aprile gli alunni hanno partecipato al Campionato Giovanile Studentesco Regionale qualificandosi al secondo posto e ottenendo un primo posto per la squadra femminile, oltre ad avere vinto la prima scacchiera. Questo il programma della giornata: ore 9.30 raduno dei partecipanti e registrazione; a seguire primo turno di gioco e alle 16:00 premiazione. Il Torneo è valevole per le qualificazioni ai Campionati Italiani U.16 – 2016