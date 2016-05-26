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Parte il Campionato Giovanile di scacchi

Cinque categorie, maschili e femminili, per i giovani scacchisti di tutta la Calabria all'istituto Telesio: organizzatori e programma

26 Maggio 2016 - 09:26 | di Vincenzo Comi

Campionato Giovanile Studentesco di scacchi under 16 all'Istituto Comprensivo Telesio

Sabato 28 Maggio 2016,  presso l’Istituto Comprensivo “B Telesio” si svolgerà il “Campionato Giovanile Studentesco di scacchi under 16” organizzato dal Comitato Regionale Scacchi e in collaborazione con la Federazione Scacchistica Nazionale e il CONI. Parteciperanno cinque categorie (maschile e femminile): under8, under10, u12, u14 e u16 con ragazzi provenienti da scuole di tutta la Regione Calabria cui seguirà la premiazione in presenza del Presidente del Comitato Scacchi della Regione  Rodolfo Attinà e degli arbitri della Federazione Regionale. Alla Dirigente Maisano Marisa il merito di aver promosso nel suo Istituto il gioco degli scacchi per la diffusione dei valori che esso favorisce e per dare ai suoi alunni una preparazione scientifica, storica e culturale derivante da un piacevole studio sistematico delle tecniche logiche e matematiche e delle loro evoluzioni nel tempo. Già in febbraio è stato organizzato il primo torneo di scacchi presso la scuola primaria “B. Telesio”; in aprile  gli alunni hanno partecipato al Campionato Giovanile  Studentesco Regionale qualificandosi al secondo posto e ottenendo un primo posto per la squadra femminile, oltre ad avere vinto la prima scacchiera. Questo il programma della giornata:  ore 9.30 raduno dei partecipanti e registrazione; a seguire primo turno di gioco  e alle 16:00 premiazione. Il Torneo è valevole per le qualificazioni ai Campionati Italiani U.16 – 2016

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