Venerdì 23 marzo 2018, a partire dalle ore 8.30, si svolgerà, presso il Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria il Certamen Nazionale di Poesia Greca organizzato dallo stesso Liceo in collaborazione con l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” e con il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina, di concerto con AICC (Associazione Italiana di Cultura Classica), con il patrocinio del Consiglio Regionale della Calabria, del Centrum Latinitatis Europae e con il contributo del Rotary International Distretto 2100, del Club Lions Reggio Calabria Host – 21278 e del Parco Nazionale dell’Aspromonte.

La manifestazione, alla quale parteciperanno ragazzi provenienti da diverse regioni d’Italia, è stata selezionata anche quest’anno dal Comitato Istituzionale dei Garanti per la Promozione della Cultura Classica (formato da eminenti personalità del mondo scientifico ed accademico) ed inserita fra quelle gare i cui primi classificati saranno ammessi di diritto alle Olimpiadi Nazionali delle Lingue e Civiltà Classiche.

La giuria del concorso sarà presieduta dal prof. Antonino Zumbo, filologo classico e Pro-Rettore dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” e sarà formata dal Prof. Eligio Daniele Castrizio (professore ordinario – Università degli Studi di Messina, Dipartimento delle Civiltà Antiche e Moderne), dal Prof. Claudio Meliadò (professore associato – Università degli Studi di Messina, Dipartimento delle Civiltà Antiche e Moderne).