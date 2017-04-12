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Al via ‘Cinema di carta’, la nuova rassegna del Circolo Zavatttini

Il Circolo del Cinema Zavattini propone tre proiezioni settimanali all'associazione Universalia, da Diabolik a Sturmtruppen: abbonamento a 10 euro

12 Aprile 2017 - 10:12 | di Vincenzo Comi

Cinema2day Calabria, rassegna Effetto notte del Circolo del cinema Zavattini

L’associazione Universalia ospiterà una nuova rassegna del Circolo del Cinema Cesare Zavatttini, “Cinema di carta”. Il primo di tre appuntamenti settimanali sarà mercoledì 12 aprile alle ore 21, con la proiezione di “Diabolik”, di Mario Bava, 1968.

Seguiranno  di “Sturmtruppen”, di Salvatore Sampieri, 1976 mercoledì 19 aprile e di “Dell’Amore Della Morte”, di Michele Soavi, mercoledì 26 aprile

Il costo dell’abbonamento e’ 10 euro.

Per info, www.circolozavattini.it / info@circolozavattini.it

Immagine 2823Giojas-101 della rassegna Cinema di carta del Circolo del Cinema Zavattini

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