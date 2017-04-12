Al via ‘Cinema di carta’, la nuova rassegna del Circolo Zavatttini
Il Circolo del Cinema Zavattini propone tre proiezioni settimanali all'associazione Universalia, da Diabolik a Sturmtruppen: abbonamento a 10 euro
12 Aprile 2017 - 10:12 | di Vincenzo Comi
L’associazione Universalia ospiterà una nuova rassegna del Circolo del Cinema Cesare Zavatttini, “Cinema di carta”. Il primo di tre appuntamenti settimanali sarà mercoledì 12 aprile alle ore 21, con la proiezione di “Diabolik”, di Mario Bava, 1968.
Seguiranno di “Sturmtruppen”, di Salvatore Sampieri, 1976 mercoledì 19 aprile e di “Dell’Amore Della Morte”, di Michele Soavi, mercoledì 26 aprile
Il costo dell’abbonamento e’ 10 euro.
Per info, www.circolozavattini.it / info@circolozavattini.it