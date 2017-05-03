Al via i concorsi ippici FISE
Conferenza stampa il 9 maggio al Palazzo della Provincia per presentare i concorsi ippici 2017 al Parco Ippico Valle dei Mulini, da maggio a novembre
03 Maggio 2017 - 08:43 | di Vincenzo Comi
Martedì 09 maggio 2017 alle ore 11:00 c/o il Palazzo della Provincia di Catanzaro si terrà la conferenza stampa di presentazione delle manifestazioni di interesse nazionale che questa Federazione Italiana Sport Equestri Comitato Regionale Calabria con la Provincia di Catanzaro, ha programmato per l’anno 2017.
Nell’intensa attività sportiva regionale, il Presidente della FISE Calabria Cav. Roberto Cardona, ha programmato una serie di concorsi ippici che vedranno la partecipazione di un gran numero di cavalieri provenienti da tutta Italia, in una location sportiva d’eccellenza nazionale quale il Parco Ippico “Valle dei Mulini” di Catanzaro.
Il Presidente della Provincia Enzo Bruno con il Dirigente del Parco della Biodiversità Dott.ssa Rosetta Alberto ha confermato l’attività sportiva 2017 garantendo per Catanzaro e la sua Provincia un grandissimo flusso di turisti ed appassionati di sport equestri che potranno usufruire della splendida cornice che offre il Parco.
Ecco gli appuntamenti:
13/14 Maggio Concorso S. O. B 0* + Progetto Sport + Qualificazioni Piazza Di Siena 2017
2/4 Giugno Campionati Regionali S.O.
16/18 Giugno Concorso S.O. Tappa Circuito MIPAAF
4/6 Agosto Concorso Nazionale A3* Crescita Tecnica Area Centro Sud + Veterani
18/19 Novembre Concorso S. O. B0* Finale Trofeo Calabria
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