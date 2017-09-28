Al via le iscrizioni ai corsi organizzati da Arcadia book&service per orientarsi meglio nel mondo della scrittura. Saranno tre e consentiranno di acquisire metodi e tecniche di scrittura a seconda delle proprie inclinazioni. Si tratterà di: “Gli attrezzi della narrazione: costruire la propria casa” a cura di Elena Giorgiana Mirabelli e Michele Trotta (21, 22, 28 e 29 ottobre 2017); “Viaggio nella letteratura per ragazzi” con lo scrittore Michele D’Ignazio, autore, fra le altre opere, del best seller di settore Storia di una matita edito da Rizzoli (18, 19, 25, 26 novembre e 2 dicembre 2017) e “Giornalismo rudimentale” a cura di Francesco Cangemi, giornalista professionista (13, 14, 20, 21, 27 gennaio 2018).

La sede dei corsi: lo spazio Offen

I corsi si terranno presso lo spazio Offen, nel quartiere Spirito Santo a Cosenza, gestito dall’omonima associazione, nuova realtà cittadina impegnata nella diffusione, promozione e produzione di iniziative e progetti artistico-espressivi ad ampio raggio, con l’intento di costruire una vera e propria fucina creativa basata sui valori dell’incontro e del sostegno reciproco.

Si inizia con “Gli attrezzi della narrazione” nelle giornate del 21, 22, 28 e 29 ottobre 2017. Cos’è un personaggio? Dove si muove, vive e respira? Come parla e quale il rapporto con se stesso e gli altri? Queste alcune fra le domande necessarie per entrare nel vivo dell’azione narrativa. Il corso si propone di offrire agli allievi gli strumenti adatti per poter agire tramite l’inchiostro. Simili a degli artigiani, gli allievi acquisiranno le tecniche per riuscire a modellare e costruire una storia, riflettendo sulla propria interiorità e divertendosi attraverso l’azione narrativa. Una “cassetta degli attrezzi” da cui pescare per potenziare al meglio un’idea, una suggestione, un tema, al fine di agganciare alla pagina un potenziale lettore. Il corso sarà tenuto da Elena Giorgiana Mirabelli e da Michele Trotta.

I docenti dei corsi

Elena Giorgiana Mirabelli è nata a Cosenza nel 1979. Laureata in Filosofia a Cosenza, ha un PhD palermitano in tasca e il Master Holden torinese nel cuore. Ha curato il testo I Segni delle norme per la Carocci (2009), il volume Il mio nome è Mel Bauzon per Pellegrini (2015) e ha collaborato alla redazione de La frontiera addosso di Luca Rastello (2010) per Laterza. I suoi racconti sono stati pubblicati su blog, antologie e riviste (Rvm). È tra i fondatori di Arcadia book&service, agenzia di servizi editoriali con sede a Cosenza. Ordisce trame. Anche con la lana.

Michele Trotta è nato a Cosenza nel 1982. Laureato in Filosofia della comunicazione e della conoscenza ha frequentato i due livelli di narrativa, giornalismo e comunicazione pubblicitaria della Scuola Omero. Ha pubblicato racconti, interventi e interviste sul sito omero.it e sull’antologia del Racconto Fantareale (Omero 2008). Si interessa di scrittura, rock’n’roll e gatti randagi. Crede di essere un ottimo portiere di calcetto e un lettore fortissimo. Vive a Cosenza perché adora l’odore del Napalm al mattino.

Ha un blog sciatto e poco aggiornato: sonicreducerblog.wordpress.com

Per informazioni scrivi una email a info@arcadiabookandservice.it o chiama il 366 142 9588