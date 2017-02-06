Al via corsi di formazione e aggiornamento per collaboratori e agenti finanziari

La Fenafi (Federazione nazionale delle società partecipate)in collaborazione con l’Apaco F.P centro di formazione organizza per giovedì mattina alle ore 9 presso la sede della M3 Prestitichiari sita in via Possidonea n. 42, il corso di formazione e aggiornamento per agenti e collaboratori finanziari.

“L’obiettivo di questi corsi è di dare ai partecipanti le nozioni sulle materie per le attività di agenzia in attività finanziaria e mediazione creditizia – afferma il presidente della Fenafi, avvocato Santo Alfonso Martorano – e, allo stesso tempo, fornire una preparazione adeguata ai dipendenti e collaboratori che devono sostenere la prova valutativa. Durante il percorso formativo, docenti esperti del settore approfondiranno materie inerenti il sistema finanziario e l’intermediazione del credito, la disciplina della trasparenza, antiriciclaggio, aspetti tecnici e normativi delle forme di finanziamento, servizi di pagamento e tanto altro ancora. L’esperienza sul campo, maturata in oltre 30 anni nel settore finanziario , unita alla consapevolezza che la formazione ed il suo valore sono elementi strategici per la crescita e le performance aziendali, ci consente di preparare le future figure professionali da inserire in azienda”.