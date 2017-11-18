L’ASC Comitato Città Metropolitana di Reggio Calabria, coerente con la mission del proprio Programma Annuale della Formazione, che vuole la professionalizzazione di tecnici e dirigenti sportivi per una maggiore azione di sviluppo territoriale e diffusione dei valori dello Sport, dichiara ufficialmente aperte le iscrizioni al Primo Corso di FORMAZIONE PER ASSISTENTE ATTIVITA’ MOTORIA di SALA.

L’ASC Comitato Città Metropolitana di Reggio Calabria, l’ASC Formazione Regionale Calabrese in collaborazione con la Scuola Regionale dello Sport CONI Calabria hanno progettato un attento percorso formativo per i futuri Istruttori di sala, dall’aspetto etico a quello medico-legale; dalla fisiologia del metabolismo muscolare alla programmazione ed il carico fisico; dai piani di lavoro ai metodi e le tecniche di allenamento delle capacità fisiche; dall’alimentazione e l’integrazione fino al primo soccorso.

Grazie alla lungimiranza e la passione del Presidente CONI Calabria Avv. Condipodero e della disponibilità del Direttore della Scuola Prof. Albino, per la prima volta, docenti dall’altissima qualifica e comprovata esperienza della Scuola Regionale dello Sport e dell’ASC Academy Italia, sinergicamente insieme per tracciare un percorso formativo di una figura tecnica specifica, ma preparata a 360 gradi.

Durata e calendario del corso

Una full immersion formativa che si svilupperà in 36 ore a partire da sabato 2 Dicembre e per due week end consecutivi, con sessione d’esami prevista per domenica 17 Dicembre.

Per procedere all’iscrizione scaricare il modulo ed il programma dal sito www.ascreggiocalabria.it

Costi e tirocinio formativo

Grazie alla collaborazione della SRdS i costi sono dimezzati.

È previsto tirocinio formativo presso le migliori strutture sportive accreditate.

Programma

Reggio Calabria _ 02-03 e 09-10 Dicembre. Valutazione 17 dic.

2017

1° modulo didattico – Sabato 02/12/2017 c/o Scuola Regionale dello Sport – Gallina di Reggio Cal.

Ore 08.00 – Accredito partecipanti (Segreteria organizzativa)

Ore 08.45 – Saluti istituzionali

Ore 09.00 – Presentazione del corso ( finalità ed obiettivi)

Ore 09.45 – Profilo etico dell’istruttore (prof. Paolo Albino – SRdS)

(accoglienza – presenza in sala – customer satisfaction)

Ore 10.45 – pausa coffe

Ore 11.00 – Fisiologia del metabolismo muscolare (prof. Paolo Albino – SRdS)

Ore 12.00 – Utilizzo di integratori alimentari – uso ed abuso (prof. Francesco Mazzotta – ASC)

Ore 13.00 – Question time

Ore 13.00 – Pausa pranzo

Ore 15.00 – Capacità fisiche condizionali: teoria dell’allenamento ( prof. Andrea Ferragina -SRdS)

Ore 16.45 – Pausa coffe

Ore 17.00 -La programmazione ed il carico fisico – (prof. Andrea Ferragina -SRdS)

Ore 18.30 – Question time

2° modulo didattico – Domenica 03/12/2017 c/o strutture sportive accreditate

Ore 09.00 – Piano di lavoro e Proposta pratica di esercitazioni aerobiche (prof. Alì Anechoum -ASC)

Ore 12.30 – Question time

Ore 13.00 – Pausa pranzo

Ore 15.00 – Piano di lavoro e Proposta pratica di esercitazioni anaerobiche (prof. Alì Anechoum- ASC)

Ore 18.30 – Question time

3° modulo didattico – Sabato 09/12/2017

Ore 09.00 – Organizzazione dello sport sul Territorio: “mission” del CONI ( SRdS)

Ore 09.45 – Legislazione legale e responsabilità dell’istruttore (avv. Giando Stilo SRdS)

Ore 10.45 – Pausa coffe

Ore 11.00 – Linee guida dell’ alimentazione (dott. Nino Costantino – SRdS/ FMSI)

Ore 12.00 – Elementi di primo soccorso (dott. Nino Costantino – SRdS/FMSI)

Ore 13.00 – Question time

Ore 13.30 – Pausa pranzo

Ore 15.00 -Piano di lavoro e Proposta pratica di esercitazione per la mobilità (stretching) – (prof. Francesco Mazzotta -ASC)

Ore 18.30 – Question time

4° modulo didattico – Domenica 10/12/2017 c/o strutture sportive accreditate

Ore 9.00 – Metodi e tecniche di allenamento delle capacità fisiche (prof. Francesco Mazzotta – ASC)

Ore 12.30 – Question time

Ore 13.00 – Pausa pranzo

Ore 15.00 – Terminologia e tecniche di esecuzione dei principali esercizi (dott. Giuseppe Praticò – ASC)

Ore 18.30 – Question time

5° modulo didattico – Domenica 17/12/2017-c/o Scuola Regionale dello Sport – Gallina di Reggio Calabria –

Ore 08.30 – verifica e valutazione degli apprendimenti

questionario di gradimento

Ore 13.00 – Chiusura Corso e consegna attestati

Ai discenti verrà offerta la possibilità di effettuare tirocini formativi presso strutture sportive accreditate.