Al via i preparativi per il Trofeo ‘Francesco Verduci’
Corsa su strada ad eliminazione nel centro storico di Motta San Giovanni per ricordare il dirigente Fidal Francesco Verduci, con raccolta fondi per le missioni
03 Luglio 2015 - 12:15 | di Federica Geria
Il Comitato organizzatore del Trofeo “Francesco Verduci” e la Fidal Calabria annunciano l’VIII edizione dell’ Americana Gara Internazionale – corsa su strada ad eliminazione, valevole per l’assegnazione del Trofeo “Francesco Verduci”, che si svolgerà domenica 2 agosto a Motta San Giovanni (RC).
Il Trofeo Verduci è organizzato dal 2008 dalla famiglia Verduci per ricordare il dirigente Fidal e giudice di gara Francesco Verduci prematuramente scomparso nel gennaio 2007 e realizzato grazie alla collaborazione della Fidal Calabria, con il patrocinio della Regione Calabria, del Consiglio Regionale della Calabria, della Provincia di Reggio Calabria, della Città di Motta San Giovanni e del Coni Calabria.
Francesco Verduci aveva espresso agli amici della Fidal il desiderio di voler organizzare una particolare manifestazione sportiva a Motta San Giovanni e, dopo la sua scomparsa, le persone a lui vicine hanno voluto realizzare questo suo desiderio.
La gara è riservata ad atleti di grande prestigio, italiani e stranieri, appartenenti alle categorie assoluti e master. L’Americana è una gara affascinante nella quale i podisti partono tutti insieme e devono gareggiare ad andatura limitata sul percorso stradale cittadino nel centro storico di Motta. Ad ogni giro, nel tratto conclusivo viene “lanciata” una volata e gli atleti devono aumentare l’andatura per evitare l’eliminazione, ad eccezione dell’ultimo giro quando i podisti rimasti in gara disputano un rush finale di 300 metri per aggiudicarsi la vittoria.
A conclusione della manifestazione verrà consegnato anche il Premio GGG “Francesco Verduci”, istituito nel 2010 dalla famiglia Verduci, e assegnato ogni anno ad un giudice di gara che si è maggiormente distinto nell’espletamento dell’importante ruolo.
Accanto all’evento sportivo e al ricordo del dirigente Fidal verranno realizzate una serie di iniziative sociali, oltre alla tradizionale raccolta fondi a favore dell’opera missionaria di Padre Manuel Casillas in Sud Africa.
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