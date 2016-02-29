Al via il Bando di selezione dell’associazione Aratea

In un momento socio-economico così difficile per il territorio reggino, c’è chi pensa a crescere e a dare formazione e opportunità ai giovani. È questa la politica di ARATEA, associazione che da anni svolge attività nei settori della ricerca scientifica e sociale, dell’assistenza sociale alle fasce deboli e dell’educazione mediante l’utilizzo degli animali da compagnia, che ha pubblicato un “Bando per selezione personale e partecipanti a corso di formazione con obiettivo inserimento in organico associazione”.

I profili ricercati

I profili ricercati sono:

1 amministrativo

1 istruttore di equitazione (monta inglese)

2 laureati in Psicologia, Scienze dell’Educazionee della Formazione, Scienze psicomotorie, Scienze logopediche, Fisioterapia, da inserire, dopo corso di formazione organizzato dall’associazione ARATEA

L’Associazione, già accreditata con le pubbliche amministrazioni per la realizzazione di attività progettuali sperimentali di successo e per l’erogazione di servizi, si occupa anche della promozione della Pet terapy e della Riabilitazione Equestre.

Secondo le linee guida di ARATEA, infatti, una maggiore e più corretta interrelazione tra l’uomo e la natura e tra l’uomo e l’ambiente è alla base di una corretta educazione.

Come candidarsi e quali sono le scadenze

Le candidature dovranno essere presentate presso l’associazione, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13, previo appuntamento telefonico, o inviate per pec ad aratea@pec.it o all’email associazione@aratea.eu, a partire dal giorno 29 febbraio 2016 e fino al giorno 12 marzo 2016.

Il corso è gratuito ed è a numero chiuso (max 6 partecipanti), previo superamento di un colloquio e di una prova pratica, di cui 2 con inserimento al termine del corso.

Al termine, tutti i partecipanti acquisiranno un attestato di partecipazione, e saranno inseriti in una graduatoria, con possibilità di inserimento nell’ambito di attività che l’associazione svolge in convenzione con altri enti pubblici e privati, secondo le esigenze dell’utenza.

Il corso, della durata di 4 mesi e si svolgerà presso il centro ARATEA.

Animatori per le attività con le scuole

Infine, l’associazione ricerca “Animatori” da inserire in una short list con la finalità di inserimento in organico per attività didattiche e di sensibilizzazione in tema di natura e animali rivolte alle scolaresche.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la pagina facebook dell’associazione (https://www.facebook.com/Laika03/) o il sito www.aratea.eu