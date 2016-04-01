Al via il concorso fotografico ‘Scatti di Valore’

Si intitola “Scatti di Valore: sguardi sul mondo del volontariato” il concorso fotografico che il Centro Servizi al Volontariato dei Due Mari rivolge agli studenti delle Scuole secondarie di secondo grado dell’intera provincia reggina, che avranno tempo fino al 3 maggio per cogliere in un “click” i valori che ispirano e motivano l’agire dei volontari.

Obiettivo è sollecitare i giovani concorrenti a ricercare e cogliere con uno scatto situazioni, eventi, gesti concreti, idonei a rappresentare i valori contenuti nella Carta dei Valori del Volontariato. Si può partecipare singolarmente o in gruppo. Ogni fotografia dovrà essere esplicata completando la frase “Considero valore …”

Regolamento e premi del concorso

Il regolamento (anche scaricabile dal sito web www.csvrc.it”) insieme alla scheda di partecipazione – prevede la premiazione di tre fotografie e specifica che sarà premiato non solo l’autore (a cui verrà consegnata una macchina fotografica digitale), ma anche la scuola di appartenenza, a cui il CSV donerà un bene di utilizzo collettivo.

L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio ed articolato, giunto ormai alla sua sesta edizione, che coinvolge diversi Istituti Scolastici e una trentina di associazioni del territorio.

Essa è pensata in funzione della mission del Centro Servizi che ha tra i suoi compiti istituzionali anche quello della promozione del volontariato, inteso soprattutto come esercizio di libertà e responsabilità, e della cultura delle solidarietà come fratellanza e reciprocità.

Un’attività complessa, dunque, articolata in più step, e orientata a opportunità significative di incontro tra i valori dei giovani e quelli del volontariato attraverso metodologie attive ed esperienziali, che mirano a facilitare la libera espressione ed il coinvolgimento diretto dei giovani.

Le quattro tappe del progetto

Il percorso progettuale, infatti, si sviluppa nell’arco dell’anno scolastico – da ottobre a maggio – in 4 tappe: Valori, Percorsi, Scatti, Tracce.

La tappa dei Valori, che ha coinvolto quest’anno 40 classi e oltre 1000 studenti, consiste nella realizzazione di laboratori durante i quali si punta a favorire la condivisione nel gruppo-classe dei valori personali nonché ad evidenziarne le connessioni con i valori sanciti nella Carta dei Valori del Volontariato, che è cuore e motore dell’intero progetto.

È in pieno svolgimento ora la fase dei Percorsi, che vede impegnati per due mesi circa 250 studenti in brevi esperienze di volontariato presso associazioni ed enti del territorio, consentendo loro di sperimentarsi in esperienze di servizio concreto e di agire sul campo i valori di cittadinanza e di solidarietà.

Nella tappa degli Scatti, appunto, il concorso fotografico appena bandito sollecita i ragazzi a rappresentare creativamente – attraverso l’associazione di un’immagine e di una frase – i valori del volontariato (v. foto premiate edizioni precedenti).

La premiazione e l’ultima tappa

I vincitori del concorso fotografico saranno premiati il 19 maggio p.v. nel corso, appunto, dell’ultima tappa del progetto – quella delle Tracce – che consiste in un raduno di studenti, volontari e docenti coinvolti nel progetto per condividere i risultati del percorso.