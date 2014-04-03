Al via il contest di Verticalismi dal titolo In Love With My Robots

di Nicolino D’Ascoli. Verticalismi è lieto di presentare il Contest per fumettisti dal titolo : In Love With My Robot Verticalismi 2014. Tutti gli appassionati del settore potranno entro il 4 Maggio 2014 realizzare un fumetto sul tema In Love With My Robot (vedi locandina) ed inviarlo alla pagina sotto indicata, come file Jpeg, risoluzione 150 dpi, 1280 pixel di larghezza obbligatoria e lunghezza libera. Si potranno vincere fino a 1.500 euro in fumetti.

Ecco nei dettagli premi e scadenze:Il tema del Contest: In Love With My RobotSarai giudicato da: Alessandro Bilotta (Dylan Dog); Fabio Celoni (Topolino); Nanni Cobretti (i400Calci); Tuono Pettinato; Emanuel Simeoni (Batman) ; Spugna e Michele Foschini (Bao Publishing); Claudia Bovini (Star Comics); Silvana Ghersetti (Grrrzetic).Premio:Opera I Classificata: € 1.500,00 di albi a fumetti dal catalogo Bao Publishing (500), Star Comics (500) e Grrrzetic (500) a scelta degli sponsor;Opera II Classificata: € 800,00 di albi a fumetti dal catalogo Bao Publishing(400) e Star Comics(400) a scelta degli sponsor;Opera III Classificata: € 200,00 di albi a fumetti del catalogo Bao Publishing(100)e Star Comics(100) a scelta degli sponsor;Per partecipare segui le istruzioni CLICCA QUI Gli elaborati si accettano fino al 4 maggio 2014. Segui il contest su Facebook e Twitter.

Il disegno del flyer è stato realizzato da Emanuel Simeoni, grafica di Lysergic Studio.