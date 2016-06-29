Al via il programma di iniziative dell’Ausonia
Martedì 5 luglio al Malavenda Cafè la presentazione di Ausonia Estate 2016, rassegna estiva che parte il 10 luglio e prosegue fino al 4 settembre
29 Giugno 2016 - 10:08 | di Redazione
Il prossimo martedì 5 luglio 2016 al Malavenda Cafè alle ore 10.30 l’associazione Ausonia e il Blu Sky Cabaret presenteranno “Ausonia Estate 2016”. Un ricco cartellone di iniziative in programma per la stagione estiva, che avrà inizio il prossimo 10 luglio con la proiezione del docufilm “Perle di Calabria” nella sede della ex stazione ferroviaria di San Gregorio.
La rassegnerà continuerà per tutta l’estate per concludersi il prossimo 4 settembre.
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