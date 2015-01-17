Al via il secondo workshop sull’arte manuale per Cefcom in collaborazione con Le Bianche Margherite

Secondo workshop sull’arte manuale per Cefcom (Centro per la Formazione e la Comunicazione Mediterranea), in collaborazione questa volta con Le Bianche Margherite.

Donata Curtotti, in arte Le Bianche Margherite, arriverà in primavera sulle rive dello Stretto per portare la sua creatività e il suo talento in tema di lavorazione del fil di ferro, per un evento unico per Reggio Calabria e il Sud Italia.

Originale, delicata, elegante, l’arte de Le Bianche Margherite è conosciuta a livello nazionale per il suo stile sognante e senza tempo. Donata Curtotti, regina della wire art, ha saputo con le sue creazioni in fil di ferro riprendere l’antica tradizione della manualità con il recupero di un elemento semplice, essenziale e all’apparenza rustico ma che, nelle sue mani, si trasforma e prende vita in vera e propria poesia.

Obiettivo del workshop, che si terrà sabato 16 maggio c/o la sede Cefcom (in Via Santa Lucia al Parco, 9 a Reggio Calabria), è quello di imparare le principali tecniche della lavorazione del fil di ferro sotto la guida attenta della docente e di sperimentarsi nella creazione di diverse decorazioni.

Le iscrizioni sono già aperte, è possibile infatti prenotare sin da ora la propria partecipazione. I posti sono limitati.

Per prendere parte al workshop non è necessaria alcuna capacità tecnica, ma soltanto tanta curiosità e tanta voglia di vivere la bellezza dell’arte manuale. A ciascun allievo sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.

Per info e prenotazioni: cefcomcorsi@gmail.com – 329.4435864