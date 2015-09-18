Al via la 33° edizione di Expo Sposi & Casa a ‘La Perla dello Stretto’

Dal 26 settembre al 4 ottobre 180 espositori, workshop e un ospite d'eccezione: la fiera del wedding e dell'arredo casa si rinnova con il contest Cenerentola

Tutto pronto per l’inizio della 33° edizione di Expo Sposi & Casa, la fiera dedicata al mondo wedding e dell’arredo casa, da oltre quindici anni punto di riferimento per futuri sposi e addetti ai lavori del Sud Italia che vogliono conoscere le ultime tendenze del settore.

A partire da sabato 26 settembre fino a domenica 4 ottobre, presso il Centro Commerciale La Perla dello Stretto a Villa San Giovanni, aprirà il sipario l’edizione che segna il passaggio verso un nuovo concept, completamente rinnovato e rinfrescato.

180 espositori e 320 stand

L’appuntamento fieristico ospita oltre 7.500 metri quadri di esposizione, 180 espositori e 320 stand, interamente dedicati al mondo del wedding e dell’interior design: sale ricevimenti, imprese di catering, servizi fotografici, partecipazioni, lista nozze e bomboniere, atelier da sposa, sposo e cerimonia, addobbi floreali, viaggi di nozze, noleggio auto, musica e intrattenimento, torte nuziali, complementi d’arredo e tanto altro ancora.

La nuova edizione di Expo Sposi & Casa si presenta con un nuovo look, creato ad hoc dall’agenzia Studio 7 Comunicazione, partner della manifestazione, che ha ideato e curato, oltre all’immagine coordinata, l’intero progetto di comunicazione del nuovo format della fiera.

Per suggellare il rilancio del nuovo format è stato scelto un contest da favola: “Cenerentola” in chiave moderna, la fiaba più conosciuta e antica di tutti i tempi. Il tutto verrà scandito da una serie di attività pensate per coinvolgere attivamente i numerosi visitatori: workshop formativi gratuiti in cui professionisti del settore racconteranno le ultime tendenze, fornendo consigli e idee su come organizzare al meglio il proprio matrimonio; live show in cui gli ospiti potranno condividere la loro esperienza a Expo Sposi & Casa direttamente sui social network grazie a un Social Point allestito all’interno del polo fieristico.

Ospite d’eccezione e caccia al tesoro

Ma le sorprese non finiscono qui. L’ultimo giorno la kermesse vedrà protagonista un ospite d’eccezione: Giovanni Ciacci, lo stylist più amato dalle “Divine” dello spettacolo e volto della trasmissione Detto Fatto di Rai2 condotta da Caterina Balivo. L’idolo delle donne, sarà a disposizione delle future spose per aiutarle a scegliere l’abito con cui coronare il loro sogno d’amore.

Lo show, condotto dalla splendida Marilena Alescio, si concluderà con una divertente Caccia al Tesoro in cui le coppie si sfideranno alla ricerca del gioiello prezioso realizzato, in esclusiva per Expo Sposi & Casa, dal Maestro Orafo Domenico Tordo.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO: Programma Expo Sposi