Al via la 34° edizione di Expo Sposi & Casa, la storica manifestazione che da diciotto anni rappresenta il punto di riferimento di professionisti del settore e di future coppie di sposi.

Da mercoledì 28 settembre a domenica 2 ottobre, presso il Centro Commerciale Perla dello Stretto di Villa San Giovanni, il polo fieristico ospiterà oltre 100 espositori provenienti da tutta la provincia di Reggio Calabria e non solo, fino alla vicina Sicilia: sale ricevimenti, imprese di catering, servizi fotografici, partecipazioni, lista nozze e bomboniere, atelier da sposa, sposo e cerimonia, addobbi floreali, viaggi di nozze, noleggio auto, musica e intrattenimento, torte nuziali, complementi d’arredo e tanto altro ancora.

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Un’edizione ricca di sorprese, arte, cultura e intrattenimento che animeranno le cinque giornate coinvolgendo attivamente i visitatori attraverso un emozionante viaggio esperienziale caratterizzato da “spazi emozionali” in cui saranno coinvolti tutti i sensi.

Gusto e olfatto: cucina stellata e vini regionali

Il gusto e l’olfatto saranno deliziati sia dalla cucina stellata degli chef Giancarlo Schettini della Electrolux Chef Academy e da Paolo Caridi della scuola di cucina IO CHEF, Partner di questa edizione insieme a Electrolux e a Overt Arredo & Design, che dalle note dei vini pregiati della nostra regione; la vista e il tatto, saranno coinvolti all’interno di un’area museale in cui sarà possibile ammirare un’esposizione di opere nate dalla creativa manualità di grandi maestri della nostra terra che si sono distinti, ognuno per la propria eccellenza, nel panorama nazionale ed internazionale: dalle creazioni del grande poeta dell’argilla Nicola Tripodi che con le sue creazioni “Arghillà-L’arte delle terre”, riesce a dare forma a racconti e a detti popolari della nostra tradizione, alle suggestive creazioni di Techné Contemporary Art, di Ninni Donato e Angela Pellicanò, ai quali è stata affidata la realizzazione dell’allestimento museale, fino all’esclusiva scultura di Domenico Tordo, il maestro orafo calabrese che anche quest’anno ha reso onore alla kermesse realizzando, in esclusiva per Expo Sposi & Casa, una tavola del Codex, che riproduce con la tecnica dello sbalzo a mano su lastra d’argento, le miniature del Codex Purpureus Rossanensis, Patrimonio dell’Umanità dell’Unesco, la più importante opera libraria custodita in Calabria insieme ai Bronzi di Riace.

E proprio i Bronzi di Riace diventano protagonisti della preziosa Tavola realizzata dalle sapienti mani di Tordo che è possibile ammirare in fiera.

Anche il senso dell’udito verrà magnificamente coinvolto lungo questo percorso di emozioni, grazie alla partecipazione straordinaria dei Kalavria e dalle note degli antichi strumenti della tradizione calabra.

Workshop e ospiti della manifestazione

Ma ancora: workshop formativi tenuti da professionisti del settore, cooking show in cui gli chef delle sale ricevimento si cimenteranno in squisiti piatti stellati da poter degustare, tanta buona musica in compagnia di Radio Touring 104, Partner della 34° edizione di Expo Sposi & Casa, e giochi live in cui le coppie di futuri sposi avranno la possibilità di vincere straordinari premi attraverso l’iscrizione al programma Wedding Gift Card.

Attesissima la partecipazione del ballerino Stefano De Martino, ospite d’eccezione della manifestazione sabato 1 ottobre.

Tantissimo intrattenimento, dunque, con ingresso gratuito.