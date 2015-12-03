Al via la 6° edizione del Mediterranean Experiences Festival

Venerdì 4 Dicembre 2015 alle ore 9.00 nell’Aula Magna del Liceo Classico “Tommaso Campanella” partirà, con la proiezione del film “Mustafa’s Sweet Dreams”, di Angelos Abazoglou, vincitore del Prix Italia Expo 2015, la sesta edizione del Mediterranean Experiences Festival, tredicesima edizione dell’International Journalism & Arts Award “Gino Votano”.Sarà presente la regista, produttrice del film, Olga Abazoglou.

La manifestazione é organizzata dall’Associazione Culturale Teatro del Mediterraneo in collaborazione con la Federazione Nazionale della Stampa, l’Unione Nazionale Cronisti Italiani, il Sindacato giornalisti calabresi e il Liceo Classico “Tommaso Campanella”.

Si prevede un workshop con gli studenti del Liceo Classico Campanella che hanno visionato ed analizzato il film e che da tre anni assegnano il premio non ufficiale del festival del cinema di Venezia per il miglior film del Mediterraneo. Gli studenti si confronteranno con la produttrice, cureranno le interviste e le riprese della manifestazione, che confluiranno nel documentario “La prima intervista” come da protocollo firmato tra l’associazione Teatro del Mediterraneo e lo stesso Liceo.