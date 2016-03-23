Al via la disinfestazione contro zanzare e mosche in città

«Intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive, appare quanto mai necessaria. Ecco perché a partire da stasera 23 marzo, AVR inizierà gli interventi antilarvali di demuscazione e dezanzarizzazione, attraverso l’impiego di sostanza larvicida rivolta contro insetti, ed altri artropodi alati allo stato larvale. Inoltre, stiamo procedendo al trattamento mirato contro la processionaria che mina l’esistenza di alcune piante secolari», ha dichiarato l’assessore all’ambiente Antonino Zimbalatti.

Aree interessate e prodotto larvicida utilizzato

Tutta la città sarà interessata da lavori di disinfestazione in tutti gli spazi ed impianti pubblici, canali, caditoie, giardini pubblici, piazze con aiuole, viali alberati, aree mercatali comunali e in genere e in tutte le zone umide o dove vi siano pozze ed acque stagnanti. Il prodotto larvicida utilizzato sarà il DIFLOX FLOWABLE della I.N.D.I.A. Spa approvato dal Ministero della Salute.

A completamento del trattamento antilarvale, AVR procederà nel mese di giugno 2016 con una campagna cittadina di disinfestazione adulticida contro le zanzare e gli insetti volanti lungo le strade pubbliche, giardini, piazze, viali alberati e aree mercatali, utilizzando insetticidi piretroidi a basso impatto ambientale.

Le raccomandazioni ai cittadini

«Confidiamo nella massima collaborazione della popolazione che durante tali trattamenti è invitata a non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento; tenere le finestre chiuse; tenere gli animali domestici riparati; evitare di stendere la biancheria; evitare il parcheggio di autovetture o altri mezzi che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione; non lasciare al di fuori delle proprie abitazioni derrate alimentari» ha concluso l’assessore Zimbalatti.

Gli interventi, larvicida ed adulticida, saranno svolti in orario notturno per i minori disagi possibili all’utenza, e saranno preceduti da opportuna informazione alla cittadinanza per mezzo di cartelli informativi lungo le strade interessate.