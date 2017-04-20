Al via la Master Class diretta da Mario Spada

Il 3° appuntamento del Bluocean’s Workshop 2017, Master Class in fotogiornalismo patrocinato da National Geographic, vedrà impegnati i partecipanti, provenienti anche da fuori regione, in una full immersion diretta da Mario Spada, photoreporter di fama internazionale, specializzato nel racconto delle periferie e del disagio giovanile.

Terre di nessuno: il tema del workshop

L’evento dal titolo “Terre di nessuno. La potenza del reportage” si terrà dal 22 al 25 aprile a Reggio Calabria.

I corsisti, durante sessioni di lavoro teoriche e di shooting sul campo, avranno modo di confrontarsi e lavorare su un tema delicato e ostico: i rioni di frontiera e le periferie del nostro tempo.

Mario Spada indicherà il giusto approccio per raccontare, oltre gli stereotipi, luoghi ricchi di potenzialità e progettualità e al contempo marginali rispetto alla città consolidata. Una distanza che ha contribuito ad accrescere situazioni di degrado, insicurezza e abbandono.

Durante il workshop, si analizzeranno tutte le fasi necessarie alla stesura di un reportage fotografico. Al termine dei quattro giorni, attraverso la proiezione dei lavori si analizzerà criticamente quanto realizzato.

Le successive Master Class si articoleranno con cadenza quasi mensile fino a settembre, proponendo i più elevati standard didattici in ambito fotografico e fotogiornalistico. Numerosi i corsisti che raggiungeranno Reggio da tutta Italia.

I docenti dei prossimi appuntamenti

I docenti che dirigeranno i prossimi appuntamenti saranno: Emiliano Mancuso, Sergio Ramazzotti, Lynn Johnson, Marco Pinna e Annalisa D’Angelo, personalità di rilievo internazionale della fotografia, del fotogiornalismo e del photoediting.

I programmi didattici si sviluppano secondo gli originali dettami del Bluocean’s Workshop: moduli d’aula e shooting sul campo, con quest’ultimi che coinvolgeranno il territorio calabrese e quello siciliano nello sviluppo di programmi dall’alto risvolto didattico e di forte impatto mediatico.

Il Bluocean’s Workshop, evento patrocinato da National Geographic Italia e giunto alla 8° edizione, ha registrato negli anni la direzione di grandi maestri della fotografia contemporanea tra cui Carsten Peter Erika Larsen e Lynn Johnson e ha visto negli anni certificare la propria valenza didattica dalla pubblicazione, a cura di propri corsisti, di numerosi servizi anche su testate di rilevanza non solo nazionale come National Geographic Magazine, National Geographic web e l’Espresso.

Per informazione su programmi, regolamenti e iscrizioni: info@bluocean.it