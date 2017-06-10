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Al via la missione costume da bagno 2017. Tutte le tendenze moda mare di quest’estate

Ritorno al passato con l'uncinetto e atmosfere anni 50, bikini e trikini, stampe tropicali: i modelli di costumi da bagno più in voga per l'estate 2017

10 Giugno 2017 - 08:29 | di Vincenzo Comi

Bikini all'uncinetto, tendenza moda mare dell'estate 2017

55543443 - beautiful woman wearing crochet bikini posing over the sea view, beach lifestyle

di M.Carmela Di Marte – Finalmente possiamo dire “Benvenuta Estate”, e dopo giorni di temperature incerte, eccoci pronte per scendere in spiaggia super agguerrite, munite di abbronzante, occhiali da sole e il nostro immancabile costume da bagno. Poco importa se abbiamo superato o meno la prova costume, perché ciò che conta è goderci una giornata di sole all’insegna del relax e del divertimento. Tuttavia l’estate non può trovarci impreparate nella scelta del costume da bagno da indossare. Ed ecco che sul web, direttamente dalle passerelle della moda milanese, troviamo tutti i modelli in voga per quest’estate.

Il ritorno al passato: anni 50 e uncinetto

Il must have estate 2017 sembra presagire un ritorno al passato, con il beachweare intero o due pezzi all’uncinetto, cuffiette di fiori e infradito di gomma. Ed è subito anni’50, come nel caso di Miu Miu e Max Mara. Un costume intero che è possibile anche indossare come body, assieme ai pantaloni, diventando così un vero e proprio capo d’abbigliamento.

Bikini e trikini sono le proposte di Calzedonia e Missoni; mentre lo scollo all’americana e la culotte a vita alta con le ruches a stampa floreale è la proposta di Michael Kors.

Costumi da bagno 2017: tendenze della moda mare, foto 1

Stampe tropicali nella collezione beachwear di Dolce&Gabbana

Atmosfere tropicali italiane con stampe ad ananas, pasta, portafortuna e fiori rosa si respirano infine nella collezione beachweare di Dolce&Gabbana 2017.

Costumi da bagno 2017: tendenze della moda mare, foto 2

Non importa quale costume scegliate, non importa se la bilancia non ha dato il risultato sperato, ciò che conta è stare bene con se stesse e godersi quest’estate a base di sole e mojito.

Donna con bikini all'uncinetto sul mare, tendenza moda mare 2017

55543443 – beautiful woman wearing crochet bikini posing over the sea view, beach lifestyle

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