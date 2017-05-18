Al via la nona edizione “Noi del Calcio a 5”

Tutto pronto per la nona edizione del “Noi del Calcio a 5”, la kermesse del futsal calabrese organizzata dalla testata giornalistica Calabriafutsal.it. La società Hellas Cirò Marina in collaborazione con l’Amministrazione comunale nella persona dell’Assessore allo Sport Vincenzo Salerno, ha pianificato in ogni dettaglio l’appuntamento principe del futsal calabrese unico nel suo genere a livello Nazionale.

Domenica 21 Maggio, il parquet di Cirò Marina sarà calcato dai migliori calcettisti regionali della stagione 2016/17 provenienti da tutte le società di serie C classificatesi dal primo al nono posto. Su invito invece le convocazioni dei calcettisti militanti nei campionati Nazionali rigorosamente tutti calabresi. Come da prassi la manifestazione è patrocinata dal Comitato Regionale Calabria presieduto da Saverio Mirarchi che vedrà la presenza del delegato del calcio a 5 calabrese Giuseppe Della Torre.

Presentata dal giornalista Giuseppe Praticò direttore ed editore della testata organizzatrice, la manifestazione avrà inizio alle ore 15. Il quadrangolare sarà diretto dai tre migliori arbitri della stagione votati direttamente dalla società sportive dei campionati di serie C.

Al termine della manifestazione che non avrà né vincitori e né vinti, premi per tutti i parteciapnti, le compagini vincitrici dei propri campionati, la squadra più corretta nell’anno solare, il miglior giovane e l’ambito premio del “Pallone d’Oro” riservato al miglior calcettista di serie C1 indicato dai tecnici della medesima categoria. Ospiti d’onore i campioni d’Italia della Rappresentativa Juniores calabrese.