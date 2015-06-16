Al via la nuova tournèe estiva dell’Officina dell’arte

Dopo la straordinaria stagione invernale al teatro Siracusa, riparte la compagnia teatrale Officina dell’arte con la nuova tournèe estiva che, dal prossimo 4 Luglio, vedrà in scena il team del maestro Peppe Piromalli. I brillanti attori continuano così la “sfida” stilando una nuova rassegna che conquisterà le periferie e la Provincia e non è detto che ci sarà anche qualche trasferta fuori la Regione. La nuova stagione “E20 divertenti” è un cartellone work in progress anche perché, come spiega l’attore Piromalli, “stiamo cercando di abbattere quei muri cittadini portando la nostra arte fuori l’hinterland e puntando sempre sulle belle sinergie artistiche e quindi, sui professionisti che Reggio possiede”. Il binomio commedia-musica sarà di nuovo il fil rouge di una stagione dove non mancheranno sorprese e location all’aperto che metteranno in risalto le periferie cittadine da nord a sud della città. Il cartellone quindi, si aprirà il 4 Luglio all’Attrattoria presso il parco ludico di Ecolandia ad Arghillà con la brillante commedia i “Due signori della signora” per la regia e adattamento di Malaspina, Britti, Piromalli. Il 18 dello stesso mese invece, sempre all’ecoristorante andrà in scena la commedia “13 a tavola” di Marc Gilbert Sauvajon mentre il 24 e 31 luglio l’Officina dell’arte sarà all’Oasi per poi ritornare ad Ecolandia il primo agosto con lo spettacolo “Lavori in corso divagazioni teatral – musicali” con la partecipazione del travolgente Duosemiserio composto da Pino Delfino al contrabbasso e Carmelo Coglitore al sassofono. Il 7 poi, il team Officina conquisterà il circolo del tennis “Polimeni” con un altro inedito spettacolo per poi sbarcare il 10 agosto a Locri e il 21 a Bianco.

Le parole di Peppe Piromalli