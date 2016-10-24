Al via la quarta edizione del Ninfeo in Art Festival

Il 28 e 29 ottobre al Parco Storico del Ninfeo di Vadue due giorni di musica, arti visive e laboratori: premi a personalità calabresi e tre concerti a ingresso libero

Dopo il successo dello scorso anno, prende il via il 28 e 29 ottobre la quarta edizione del Ninfeo in Art Festival, due giorni di musica, pittura, scultura, fotografia e laboratori a cura dell’Associazione Culturale Musicale Suoni e Rumori.

Filo conduttore della rassegna, la cui direzione artistica è affidata ad Antonella Persiani e il coordinamento tecnico ad Angelo Sposato, da anni professionista nel campo musicale, come produttore, fonico e tour manager, nonchè titolare del Sud Studio, è l’intreccio di diversi mondi e spazi attraverso i quali concepire l’arte.

Il Parco del Ninfeo e l’inaugurazione di venerdì 28

Un’offerta culturale di qualità che mira a far rivivere, attraverso tutte le forme d’arte, gli spazi fortemente suggestivi del Parco Storico del Ninfeo di Vadue (Carolei), meraviglioso giardino di importanza storica, sito alle porte di Cosenza, che ospita un raro esempio in Calabria di fontana, la cui struttura complessa in stile neoclassico, è situata all’interno del Parco

Venerdi 28 Ottobre, il Festival verrà inaugurato a Palazzo Civitella, alla 18:30 con l’apertura delle esposizioni d’arte: scultura, fotografia, pittura a cura del Collettivo KaliKos.

A seguire alle 20:30 la vera novità di questa edizione: il Premio Ninfeo In Art Festival, attribuito a personalità di spicco del territorio calabrese che nel corso del 2016 si sono distinte in specifiche categorie.

In particolare verranno premiati Natascia Cucunato e il suo spettacolo Fimmine per la danza, Stefano Caccavari e il suo Mulino di San Floro nella sezione conservazione/innovazione, Assunta Morrone per la letteratura, Maurizio Alfano per l’integrazione, La Terra di Piero per l’inclusione sociale, Orfeo Reda per la pittura, Elio Carrozza e il suo progetto Anime Salve per la fotografia, Antonello Antonante per il teatro, la band VillaZuk per la musica, Nicola Bloise e il Nibbio per l’ambiente e infine il magistrato Carmen Bruno eccellenza territoriale.

Sabato 29 Ottobre si terrà alle 18:30 un LABORATORIO SOCIO-CULTURALE dal titolo A scuola di razzismo, tenuto da Maurizio Alfano che per l’occasione presenterà il suo ultimo libro Italiani: razzisti perbene edito da Aracne.

I concerti di sabato 29 ottobre

A partire dalle 21:30 a scaldare il palco tre progetti musicali Made in Calabria: l’alternative rock dei The Sick Dogs, il folk morbido venato di atmosfere bluegrass di Al The Coordinator e il rock-blues dei Room of the insole shoes.

Ingresso libero per una due giorni di indubbia qualità artistica che plasmerà la dimensione architettonica del Ninfeo, trasformando il Palazzo Civitella in un teatro di luce e di suoni.

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