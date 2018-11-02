Anche quest’anno la rassegna del Miglior Vino Novello continua sul web , esso è il primo concorso dedicato ai vini novelli dove si può votare on-line.

La rassegna ideata e realizzata dalla redazione di vinradio, va contro tendenza poiché la produzione del novello sta diminuendo notevolmente negli ultimi anni , i produttori Calabresi ci stanno puntando molto poco.

Anche nel resto della penisola la produzione di novello sta diminuendo , poiché e un vino che non ha negli anni avuto una buona affermazione sul mercato. Comunque anche se poche le cantine calabresi che lo producono ci sono e rappresentano vari territori il Cirotano, il Lamentino, il Regitano e il Cosentino.

Quindi la palla passa dagli esperti sommelier ai normali bevitori di vino o meglio al consumatore finale. La rassegna del 2018 e rivolta a tutti coloro che durante questo periodo o per una cena , o durante una serata a tema , stanno degustando e bevendo i novelli Calabresi nelle varie città della nostra regione.

Come si vota online

Votare e semplice basta collegarsi al sito www.radiodelbuongustaio.com e cliccare sulla pagina dedicata al concorso, scegliere la cantina e premere il tasto vota e il gioco e fatto.

La rassegna è organizzata dal programma radiofonico VinRadio in mondo della degustazione in radio del circuito ItaliaStampa. Si potrà votare fino alle 20:00 del 10 novembre e poi si scoprirà il vincitore nella serata organizzata presso l’Hotel Cozza di Camigliatello Silano.

Il risultato sarà valido per il Concorso Nazionale miglior vino novello diretto da Tommaso Caporale che si terra 11 novembre a Rende. Vota anche tu basta solo un clic.

Le cantine calabresi in gara

I novelli in gara per il 2018 sono Cantine Criserà, Cantine De Luca, Cantine Davoli, Cantine Spadafora, Cantine Tramontana, Cantine Zito.