Al via la rassegna ‘PalmiDanzaEstate’

Al via la decima edizione di “PalmiDanzaEstate”, la rassegna estiva di danza musica e balletto promossa da Amici della Musica con la direzione artistica di Antonio Gargano.

La manifestazione si svolgerà nel cuore di Palmi con appuntamenti all’insegna di serate d’autore, balletto, teatro, musica di qualità e danze popolari.

Ad inaugurare la nuova stagione mercoledì prossimo 17 agosto sarà la compagnia Algeciras Flamenco con “Algarabìa”, una coreografia ispirata alla festa e all’allegria e già nota al pubblico palmese. Altrettanto nota è la compagnia che andrà in scena il 19 agosto con “Un pizzico di musica”: “Le tre meno un quarto”.

Seguirà il 21 agosto l’atteso appuntamento con la Compagnia Nazionale di Raffaele Paganini in “Serata d’autore”. Mercoledì 24 agosto sarà la volta di Francesca Ciommei e The Hot Stompers.

La rassegna estiva dell’associazione trentennale si chiuderà il 26 agosto, sempre alle 21.30, con un omaggio alla leggenda calabrese di Donna Canfora musicata dal Maestro Fabrizio De Rossi Re; quest’ultimo appuntamento si svolgerà sullo scoglio dell’isola “Lido Thaiti”, alla Tonnara, mentre gli altri incontri artistici si terranno nel Cortile De Zerbi (ore 21.30).

La rassegna rientra nelle numerose e importanti manifestazioni estive previste per l’estate 2016. La città di Palmi sarà impreziosita da una kermesse inedita e suggestiva.