Al via la sessione autunnale dell’Horcynus Festival 2016

Sabato 3 dicembre, alle ore 11.00, nella Pinacoteca Civica di Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione della sessione autunnale dell’Horcynus Festival 2016.

L’evento, giunto quest’anno alla XIV edizione, è la sintesi annuale dei percorsi della Fondazione Horcynus Orca – centro di ricerca e polo per le arti contemporanee con sedi a Messina e Reggio Calabria – sulle economie sociali e sulle produzioni estetiche del Mediterraneo.

Così come per la sessione estiva, che si è svolta tra luglio e agosto a Capo Peloro e a Scilla, il programma si articolerà tra le due sponde dello Stretto e avrà Cuba come Paese ospite, per riflettere insieme sulla fase storica che sta vivendo l’isola, in piena transizione dopo il voto delle Nazioni Unite a sostegno del superamento dell’embargo e la recentissima morte di Fidel Castro.

Il programma dell’Horcynus Festival sarà illustrato nei dettagli in conferenza stampa da Tommaso Marino, presidente della Fondazione Horcynus Orca, Gaetano Giunta, segretario generale della Fondazione di Comunità di Messina, dai direttori artistici Massimo Barilla, Giacomo Farina e Franco Jannuzzi, dal responsabile della comunicazione della Fabrica de Arte Cubano Maysel Bello Cruz e dal sindaco di Scilla Pasqualino Ciccone.