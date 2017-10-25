Un cartellone all’insegna del sorriso quello realizzato per la stagione 2017/18 al Metropolitano di Reggio Calabria. Un Cine-Teatro completamente rinnovato, moderno e accogliente che ospiterà otto serate dedicate alla leggerezza. Sì, perché l’idea del direttore artistico Benvenuto Marra è stata quella di offrire alla cittadinanza spettacoli all’insegna del divertimento.

Si parte il 27 ottobre con ‘Lo Show’ di Pasquale Caprì

«La stagione teatrale del “Metropolitano” – spiega Benvenuto Marra, conduttore del programma radiofonico “Voices” sulle frequenze di Radio Touring 104 – prenderà il via venerdì 27 ottobre alle ore 20 con lo spettacolo di Pasquale Caprì, “Lo Show”, che vedrà sul palco, oltre all’attore comico reggino anche tanti ospiti come Giorgio Casella, Aldo Di Giuseppe, Massimo Sgrò, Nadia Labate e tanti altri».

Il palco del Metropolitano sarà teatro di uno show versatile, a tratti imprevedibile, grazie a un tourbillon di personaggi e performance che si avvicenderanno nel corso della serata.

«Sarà uno spettacolo nuovo, inedito – afferma Pasquale Caprì -, all’interno del quale il pubblico troverà alcuni dei miei cavalli di battaglia, dal “Maurizio Costanzo Show” al “Salotto dell’Editore”, “Voices”, imitazioni di cantanti, di personaggi del mondo dello spettacolo italiano ma anche straniero. Sandrino? Credo che venerdì sia libero, mi ha promesso che verrà».

Il calendario fino a maggio 2018

Il calendario del Cine-Teatro reggino prevede un appuntamento al mese, con protagoniste la commedia e il cabaret. Dopo il Caprì Show, il 26 novembre toccherà alla “Compagnia Teatrale Angela Barbaro” che porterà in scena la commedia “A famigghia difettusa”. E poi ancora il duo Piromalli – Malaspina, Santo Palumbo e tanti altri, fino alla serata conclusiva, in programma il 13 maggio 2018, con la commedia “Taxi a due piazze” della Compagnia “Luna Gialla”.