Al via la stagione del cine teatro ‘Il Metropolitano’
Otto serate all'insegna della leggerezza al Metropolitano di Reggio Calabria: si parte con lo spettacolo di Pasquale Caprì, poi commedie e cabaret fino a maggio 2018
25 Ottobre 2017 - 11:54 | di Vincenzo Comi
Un cartellone all’insegna del sorriso quello realizzato per la stagione 2017/18 al Metropolitano di Reggio Calabria. Un Cine-Teatro completamente rinnovato, moderno e accogliente che ospiterà otto serate dedicate alla leggerezza. Sì, perché l’idea del direttore artistico Benvenuto Marra è stata quella di offrire alla cittadinanza spettacoli all’insegna del divertimento.
Si parte il 27 ottobre con ‘Lo Show’ di Pasquale Caprì
«La stagione teatrale del “Metropolitano” – spiega Benvenuto Marra, conduttore del programma radiofonico “Voices” sulle frequenze di Radio Touring 104 – prenderà il via venerdì 27 ottobre alle ore 20 con lo spettacolo di Pasquale Caprì, “Lo Show”, che vedrà sul palco, oltre all’attore comico reggino anche tanti ospiti come Giorgio Casella, Aldo Di Giuseppe, Massimo Sgrò, Nadia Labate e tanti altri».
Il palco del Metropolitano sarà teatro di uno show versatile, a tratti imprevedibile, grazie a un tourbillon di personaggi e performance che si avvicenderanno nel corso della serata.
«Sarà uno spettacolo nuovo, inedito – afferma Pasquale Caprì -, all’interno del quale il pubblico troverà alcuni dei miei cavalli di battaglia, dal “Maurizio Costanzo Show” al “Salotto dell’Editore”, “Voices”, imitazioni di cantanti, di personaggi del mondo dello spettacolo italiano ma anche straniero. Sandrino? Credo che venerdì sia libero, mi ha promesso che verrà».
Il calendario fino a maggio 2018
Il calendario del Cine-Teatro reggino prevede un appuntamento al mese, con protagoniste la commedia e il cabaret. Dopo il Caprì Show, il 26 novembre toccherà alla “Compagnia Teatrale Angela Barbaro” che porterà in scena la commedia “A famigghia difettusa”. E poi ancora il duo Piromalli – Malaspina, Santo Palumbo e tanti altri, fino alla serata conclusiva, in programma il 13 maggio 2018, con la commedia “Taxi a due piazze” della Compagnia “Luna Gialla”.
«Tutto questo non sarebbe stato possibile – conclude Benvenuto Marra – senza il decisivo supporto del DLF (Dopolavoro Ferroviario), in particolare del Presidente Provinciale di Reggio Calabria, Franco De Marco, il VicePresidente, Andrea Scordo, e l’Amministratore, Nino Malara, ma anche del mio staff e di Radio Touring 104, Media Partner del teatro. Adesso non resta che tirare il sipario e dare il via al divertimento».
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie