Al via la terza edizione del Concorso Sculture di Sabbia

Nel programma dei festeggiamenti per i quarant’anni di attività del Centro Studi “Colocrisi” di Sambatello è indetta la terza edizione del Concorso “Sculture di Sabbia” dal tema “Cartoons in spiaggia”.

L’evento si terrà mercoledì 5 agosto p.v. a Reggio Calabria, sul litorale di Gallico Marina, ed è organizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale “Tre Quartieri” e inserito nell’ambito del Progetto “Telecentro”, il “Centro di Aggregazione Giovanile Pluriservizio” promosso nel Piano Azione Coesione “Giovani no profit” con il finanziamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile. Al concorso possono partecipare gratuitamente gruppi costituiti da tre a cinque componenti senza limiti d’età.

Due le modalità di adesione da formalizzare entro e non oltre le ore 13.00 di venerdì 24 luglio: brevi manu presso la Biblioteca Comunale di Sambatello (sita in Piazza Municipio) o via e-mail all’indirizzo di posta elettronica telecentroreggiocal@gmail.com. In palio per il primo classificato un premio in denaro di 250,00 euro e targa di merito.

La cerimonia di premiazione si terrà giovedì 6 agosto p.v. nel corso del “Premio Gallico” promosso dall’Associazione “Tre Quartieri”. Per scaricare il bando ed il modulo di iscrizione:http://progettocagp.centrostudicolocrisi.it