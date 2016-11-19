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Al via la XIII ed. della Fiera Campionaria dello Stretto a Reggio Calabria

Artigianato, industria, agricoltura, prodotti tipici e regali natalizi: fino al 27 novembre al Parco Pentimele la Fiera con animazioni per i più piccoli e ingresso gratuito

19 Novembre 2016 - 11:04 | di Vincenzo Comi

Allestimento della XIII Fiera Campionaria dello Stretto al Parco Pentimele di Reggio Calabria

Il professionale e competente lavoro dello staff organizzativo registra il “tutto OK” in vista dell’inaugurazione della XIII^ edizione della FIERA CAMPIONARIA DELLO STRETTO A REGGIO CALABRIA.

La Fiera resterà aperta fino a domenica 27 novembre.

Parco Pentimele: ingresso gratuito per i visitatori

La location è quella ormai  consolidata del Parco Pentimele a Reggio Calabria. Ed anche quest’anno, interviene l’iniziativa privata senza alcun costo per la comunità, la cittadinanza reggina – gratuitamente – può visitare gli stand allestiti al Parco Pentimele.

Gli stand che ospiteranno la manifestazione dei vari settori interessati che vanno dall’Artigianato all’Industria, dall’Agricoltura al Turismo e Commercio, dal Giardinaggio agli Arredamenti ed agli immancabili Prodotti Tipici unitamente ai Regali Natalizi,  sono in fase di allestimento per consentire l’esposizione dei numerosi prodotti locali e nazionali che saranno proposti per la soddisfazione del qualificato pubblico che come ogni edizione accorre numeroso per trascorrere delle sane giornata in completo relax e per scoprire e tantissime curiosità che attendono di essere scoperte. Novità anche con “L’antica norceria” con i prelibati e gustosi prodotti di Norcia.

Animazione e area ludica per i più piccoli

E per questa edizione, il relax è ancor più completo con la possibilità – oltre che visitare gli stand – di far divertire i propri figli o nipoti grazie alle animazioni proposte dallo staff; infatti vi saranno – tra gli altri –  i personaggi della Walt Disney come Topolino, Minnie, nonché Peppa Pig, Masha orso; in più si potranno ammirare anche simpatiche sculture di palloncini, il tutto nell’apposita area ludica.

Gli aggiornamenti e le news potranno essere seguite sui principali social network tra i quali Twitter, Google, Myspace e Facebook con lo specifico Gruppo https://www.facebook.com/groups/941000659378073/

Le manifestazioni espositive sono occasioni uniche di intrattenimento, svago e valorizzazione culturale.
Il meglio del meglio per le Festività  dei reggini con INGRESSO GRATUITO.

Immagine della Fiera Campionaria dello Stretto a Reggio Calabria

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