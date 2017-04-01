Al via la XVIII Settimana Nazionale dell’Astronomia

Il tema è il ritorno alla Luna tra scienza, letteratura e arte: scuole e cittadini invitati agli eventi del Planetarium Pythagoras

Si apre ufficialmente, sabato 1 Aprile, in tutta Italia, la Settimana Nazionale dell’Astronomia promossa dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale d’Istruzione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. L’organizzazione è affidata alla Società Astronomica Italiana (SAIt), che opera in sinergia con l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).

La Settimana Nazionale dell’Astronomia è divenuta un appuntamento atteso e importante per le Scuole italiane, invitate a diffondere tra i giovani la conoscenza del Cielo e della ricerca astronomica, per motivarli e orientarli alla scoperta delle opportunità formative e professionali offerte dallo studio delle discipline scientifiche.

Il tema dell’edizione: ritorno alla Luna

Il tema scelto per la XVIII edizione della Settimana Nazionale dell’Astronomia è: “Ritorno alla Luna tra scienza, letteratura e arte”.

Sul sito del Ministero sono riportate le tematiche su cui le Scuole di ogni ordine e grado, le associazioni disciplinari, i planetari sono invitati a sviluppare le proprie attività ed iniziative didattiche, adattandole ai vari livelli di scolarità. Tra le indicazioni assume un rilievo particolare quella denominata: “Mi illumino di meno…per rivedere le stelle” – Monitoraggio dell’inquinamento luminoso.

Le Scuole vengono invitate a riflettere sul tema della protezione del cielo stellato e della lotta agli sprechi nell’illuminazione pubblica.

Il ruolo del Planetarium Pythagoras

Il MIUR ha individuato nel Planetarium Pythagoras – Città metropolitana Reggio Calabria la struttura a cui tutte le istituzioni scolastiche, che intendono affrontare questo argomento, devono inviare le schede di rilevamento.

Sul sito del “Planetarium Pythagoras” (www.planetariumpythagoras.com) sono state pubblicate la “scheda di monitoraggio” e la “cartina stellare” che gli alunni devono utilizzare per riportare i dati.

La schede compilate devono essere inviate entro il 30 novembre tramite: posta elettronica: planetario.rc@virgilio.it; brevi manu: Planetario Pythagoras Salita Zerbi 1, Reggio Calabria; posta ordinaria: Laboratorio di didattica Pitagora Sez. Calabria Società Astronomica, Casella postale 32.

Gli allievi, tre per ogni ordine di scuola, che hanno prodotto le migliori osservazioni sia dal punto di vista qualitativo e quantitativo saranno premiati, assieme alle rispettive Scuole, il 21 Dicembre all’interno della manifestazione che, annualmente, il Planetario organizza in occasione del Solstizio d’Inverno.

Il programma completo, consultabile sul sito www.planetariumpythagoras.com, prevede conferenze rivolte al pubblico ed attività didattiche per le Scuole della Regione che, avendo aderito all’iniziativa, hanno richiesto il supporto del Planetario.

Il programma aperto alla cittadinanza

Di seguito il programma delle iniziative aperte alla Cittadinanza

Planetarium Pythagoras – Città Metropolitana di Reggio Calabria

Sabato 1 aprile, ore 21.00

Apertura XVIII edizione della Settimana Nazionale dell’Astronomia

Presentazione dell’iniziativa

Saluti autorità

Conferenza: “Ritorno alla Luna: nella scienza, nella letteratura, nell’arte”.

Prof.sse Angela Misiano, Franca Marrapò, Linny Polimeni, Silvana Comi

Osservazione del Cielo con gli strumenti

Staff Planetario

Domenica 2 aprile, ore 11.00

Dedicato ai bambini: “A piccoli passi sulla Luna”

Osservazione del Sole con gli strumenti

Staff Planetario

Martedì 4 aprile, ore 21.00

Conferenza: “Che fai tu Luna in Ciel?”

Prof. Giovanni Palamara

Osservazione del Cielo con gli strumenti

Staff Planetario