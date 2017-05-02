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Al via le Certificazioni EIPASS di Calabria Formazione

Dopo il corso di Editoria Digitale, Calabria Formazione rilascia a Reggio le certificazioni informatiche EIPASS per scuola, università e lavoro

02 Maggio 2017 - 11:10 | di Vincenzo Comi

Certificazione EIPASS 7 Moduli User di Calabria Formazione

Dopo il successo del Corso di Editoria Digitale, conclusosi lo scorso 16 marzo con la consegna di oltre 40 attestati di partecipazione ai corsisti che hanno portato a compimento il ciclo di seminari previsti, Calabria Formazione intraprende una nuova attività formativa rivolta in particolare al mondo del lavoro e della scuola: il rilascio di certificazioni informatiche EIPASS.

EIPASS, acronimo di European Informatics PASSport, ossia Passaporto Europeo dell’Informatica, è un programma internazionale di certificazione informatica basato su documenti e procedure standard codificate a livello comunitario, che costituisce un titolo spendibile e riconosciuto – ai sensi del D.M. 59 del 26 giugno 2008 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) – sia in ambito scolastico e universitario come credito formativo, sia in ambito lavorativo e concorsuale come attestato di addestramento professionale.

I profili di certificazione disponibili

Attualmente presso la sede operativa di Reggio Calabria è possibile svolgere esami per conseguire le certificazioni in diversi profili di certificazione in grado di soddisfare qualunque necessità professionale e lavorativa. Si va dalla certificazione EIPASS PERSONALE ATA specificatamente ideata per gli assistenti amministrativi, i collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici che, certificando la conoscenza di specifiche competenze digitali, potranno guadagnare fino a 1,2 punti nelle graduatorie ministeriali, alle certificazioni EIPASS TEACHER ed EIPASS LIM (Lavagna Interattiva Multimediale) che hanno come naturali destinatari i docenti di ogni ordine e grado che vogliano ottenere il riconoscimento di competenze digitali e multimediali in ambito didattico e grazie al quale possono acquisire da un minimo di 2 punti fino ad un massimo di 4 punti (in abbinamento con un corso online) nelle graduatorie del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Tra tutti questi profili, la certificazione EIPASS 7 MODULI USER, che certifica la conoscenza di competenze e tecnologie ICT e va a sostituire le ormai desuete “patenti informatiche” che vengono valutate un solo punto, è la più apprezzata per la sua flessibilità essendo rivolta tanto agli insegnanti precari abilitati e non abilitati che, in virtù del D.M. 308 del 15 maggio 2014 del MIUR, potranno vedersi riconosciuti ben 2 punti nelle graduatorie ministeriali di II e III fascia per le supplenze nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado ma anche agli studenti universitari che potranno vedersi riconosciuti ulteriori Crediti Formativi Universitari (CFU) nonché agli studenti liceali che potranno acquisire crediti formativi e completare il proprio portfolio delle competenze da presentare all’esame di maturità.

Dove trovare maggiori informazioni

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina www.calabriaformazione.it/eipass del sito di Calabria Formazione dal quale è anche possibile inviare una richiesta per essere contattati o sulla pagina FaceBook www.facebook.com/events/286468025141519 dedicata all’iniziativa, ovvero inviando una mail all’indirizzo info@calabriaformazione.it o ancora telefonando al numero 0965.1875620 o all’infoline 380.7611066.
Esami e corsi per le certificazioni informatiche EIPASS di Calabria Formazione a Reggio Calabria

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