Al via le selezioni per la formazione della band delle gemelle Scarpari

Sound Academy apre le selezioni per la band che accompagnerà Chiara e Martina Scarpari: cercasi tastierista, chitarrista, bassista e batterista tra i 10 e i 20 anni

Un’occasione imperdibile, quella che si presenta ai giovani talenti del panorama musicale calabrese e nazionale. Da sabato 6 giugno sono, infatti, aperte le selezioni per la formazione della band che accompagnerà le gemelle Chiara e Martina Scarpari in tutti i loro concerti.

Chi può partecipare alle selezioni

Il bando, indetto dall’Associazione artistico-musicale “Sound Academy”, permette di partecipare alle selezioni a tutte le ragazze e i ragazzi con un’età compresa tra i 10 e i 20 anni che sappiano suonare uno strumento. In particolare, le figure richieste, sono un tastierista/pianista, un chitarrista, un bassista e un batterista.

Le performance dei giovani artisti che trasmetteranno la loro domanda di iscrizione (entro e non oltre il 30 giugno) saranno valutate da una commissione ad hoc, composta da docenti qualificati, insegnanti e musicisti di rilievo nel panorama musicale italiano.

Il progetto dei promotori

Il signor Rocco Scarpari che, insieme al M° Christian Cosentino e al signor Natale Princi, è il promotore dell’iniziativa si dichiara felice e soddisfatto per questo progetto lungimirante che ‹‹non solo consentirà a Chiara e Martina di avere una propria band che le accompagnerà in sala di incisione e in tutti i concerti in programma ma permetterà a tanti ragazzi volenterosi e con la passione per la musica di mettersi in gioco e cogliere una opportunità di quelle che, purtroppo, in un territorio difficile come il nostro, non è usuale trovare››.

Dunque, gli organizzatori invitano a non perdere questa grande occasione e si tengono a disposizione per tutte le informazioni e i chiarimenti del caso.

Per leggere il bando integrale delle selezioni e scaricare la domanda di partecipazione, basta andare sul sito web delle gemelle.