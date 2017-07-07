Al via l’iniziativa “Basta mozziconi a terra”

Mancano pochi giorni alla storica iniziativa che vedrà coinvolto il nostro territorio. Infatti, sabato 8 luglio, alle ore 9:00, a Pentimele località balneare rinomata in città si terrà la prima giornata ecologica della storia del nostro territorio. L’iniziativa, fortemente voluta dalla nostra comunità di cittadini, fa parte della campagna di sensibilizzazione per il rispetto dell’ambiente che già da qualche mese ci ha visti protagonisti nel nostro territorio. Questa giornata ecologica vuole rendere coscienti i bagnanti che gettare mozziconi di sigaretta sulla spiaggia o seppellirli nella totale discrezione è una danno arrecato alla natura, quindi a tutti noi. L’evento è un monito anche per rendere consapevole la moltitudine che il livello qualitativo del futuro dei nostri figli dipenderà solo ed esclusivamente da noi. Per evitare che si gettino i mozziconi a terra verranno installati dei contenitori recuperati da materiale riciclabile e quindi riutilizzabili per un uso eco-sostenibile. Appuntamento sabato 8 luglio alle ore 9:00 presso il Lido Stella Marina.

All’iniziativa sono invitati tutti i cittadini. Ecco il programma completo: Ore 9:00 Ritrovo Lido Stella Marina Ore 9:15 Presentazione della giornata ecologica “BASTA MOZZICONI A TERRA” Ore 9:30 Installazione contenitori per mozziconi nei diversi punti della spiaggia Ore 11:30 Saluti e ringraziamenti