Tutto pronto per l’Open Week del M.A.D. In riva allo Stretto, presso i locali del centro studi danza, dal 18 al 23 settembre, si svolgeranno lezioni gratuite di prova e inquadramento per i corsi tenuti dalla direttrice artistica Alessia Pizzichemi e dai docenti di Danze Urbane. Durante l’Open week sarà possibile effettuare le iscrizioni entro il 30 settembre salvo disponibilità di posti. 22 lezioni, 5 docenti riconosciuti a livello nazionale, oltre 22 ore di lezione dedicate alla danza, una settimana con 9 corsi completamente gratuiti per entrare nel mondo del centro studi MAD.

Lezioni gratuite e corsi dell’Open Week

Questi sono solo alcuni numeri che il Centro studi annovera. Durante l’Open Week saranno svolte lezioni tecniche e professionali mostrando i vantaggi dello studio di qualità anche per chi già opera nella danza. Il M. A. D. offre ai propri allievi una varietà di scelte didattiche ed un ampio, fresco, completo e aggiornato programma didattico/formativo il cui fulcro è la ricerca a 360°. La mission del M.A.D. è supportata e diretta dalla coreografa e docente, diplomata presso il MAS di Milano, Alessia Pizzichemi che, a sua volta, ha selezionato uno staff di docenti di elevato spessore artistico e tecnico. Saranno proprio i docenti Ludmil Cakalli, James Pett, Alberta Palmisano, Francesca Melillo, Desy, Nikten, Berta a seguire durante l’Open week i corsi di Classica, Hip hop, Danza moderna, Danza contemporanea. Nessun costo aggiuntivo e nessun obbligo.

Chi parteciperà oltre a stare per sette giorni a stretto contatto con professionisti del settore potranno scoprire tutte le offerte del centro studi M.A.D attualmente a stretto contatto con alcune fra le più prestigiose realtà nazionali e internazionali, quali l’Accademia Dancehaus di Milano, l’Accademia Kataklò di Milano e il Trinity Laban di Londra, offrendo ai propri allievi programmi di scambio con le stesse, nonché assegnando Borse di studio per i più meritevoli.