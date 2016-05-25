Al via l’ottava edizione di ‘Noi del calcio a 5’

Tutto pronto per l’ottava edizione del “Noi del Calcio a 5”. La tradizionale festa del calcio a 5 calabrese si svolgerà sabato 28 Maggio al “Pianeta Viola” di Reggio Calabria a partire dalle ore 14.30 grazie alla disponibilità della società Cataforio presieduta da Pietro Sismo che ha messo a disposizione l’impianto di Modena.

L’evento di Calabriafutsal.it e le All Stars

Giunto ormai all’ottava edizione, il “Noi del Calcio a 5” è stato istituito dalla redazione di Calabriafutsal.it, la testata giornalistica interamente dedicata al calcio a 5 calabrese. L’evento, organizzato in collaborazione con la società reggina Ludos Vecchia Miniera del presidente Adriano Minniti, vedrà la partecipazione dei migliori calcettisti calabresi partecipanti ai campionati regionali di C1 e C2.

Per il quarto anno consecutivo, alla kermesse parteciperanno anche le “All Stars”, i calcettisti calabresi che militano nei vari campionati nazionali di serie A e B. Un riconoscimento per tutti i giocatori che si sono contraddistinti in stagione. A dirigere le quattro compagini, gli allenatori che hanno vinto i vari campionati regionali ed il miglior tecnico calabrese presente nel Nazionale.

Un quadrangolare all’insegna del puro divertimento e dello spettacolo diretto dai quattro migliori arbitri dell’anno votati dai tecnici dei tre campionati regionali. Sponsor dell’evento la “CE.BE.C” di Reggio Calabria, main sponsor come ormai tradizione “Space Gol” di Amantea in collaborazione con lo sponsor tecnico “Maps”.

Il Pallone d’Oro e il ricordo per i partecipanti

Al termine della kermesse, tutti i partecipanti saranno omaggiati di un ricordo, ma il premio più ambito è il Pallone d’Oro 2015/16, opera unica nel suo genere realizzata in esclusiva per Calabriafutsal.it dal Maestro Silvano Leoni che sarà riconosciuta al miglior giocatore della stagione di serie C1 votato dei tecnici della stessa categoria.