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Al via il progetto ‘A school for tomorrow’s Europe’

Il Liceo Artistico Preti/Frangipane di Reggio Calabria guida il progetto Erasmus Plus sulla prevenzione dell'abbandono scolastico attraverso l'arte

06 Dicembre 2016 - 10:12 | di Vincenzo Comi

Liceo Artistico Preti/Frangipane, progetto Erasmus Plus A School for tomorrow's Europe

Proseguono le attività progettuali realizzate dal Liceo Artistico “Preti/Frangipane” di Reggio Calabria nell’ambito dei Progetti Europei Erasmus Plus.

Il Liceo, diretto dall’avv. Albino Barresi, è, infatti, scuola polo per il Progetto transnazionale “A School for tomorrow’s Europe: Dropout Prevention, Intervention, and Retrieval through Art Education” e ha ospitato, dal 30 novembre al 04 dicembre, il meeting iniziale dei partner coinvolti nel Progetto: il Município de Barcelos (PT), l’Agrupamento de Escolas de Barcelos (PT), l’Associação Intercultural Amigos da Mobilidade (PT), il Comune di Chorkowka (PL), la Zespol Szkol Ksztalcenia Ustawicznego (PL) e la Krosnienski Uniwersytet Trzeciego Wieku (PL), e, per l’Italia, oltre allo stesso Liceo Artistico “Preti/Frangipane”, il Comune di Reggio Calabria e l’Associazione Darsàna Teranga.

Il progetto contro l’abbandono scolastico

Il Progetto, ideato e scritto dal reggino Massimiliano Strati, prevede lo studio del fenomeno dell’abbandono precoce dei percorsi di istruzione e formazione che rappresenta un serio problema in molti paesi dell’UE ed è divenuto sempre più oggetto di particolare attenzione da parte di ricercatori, decisori politici ed educatori. L’obiettivo dell’Unione Europea, nell’ambito della strategia europea per la crescita Europa 2020, nel campo dell’istruzione, è quello di arrivare ad un tasso di abbandono scolastico al di sotto del 10% entro il 2020. Tuttavia ogni obiettivo della strategia Europa 2020 è stato tradotto in obiettivi nazionali (e talvolta regionali) per riflettere le situazioni e le circostanze specifiche di ogni Stato membro.

Il progetto cercherà di comprendere il fenomeno dell’abbandono precoce nei paesi partner (Italia, Polonia e Portogallo) e dello sviluppo di politiche e misure per contrastarlo attraverso l’Arte, vista come strumento che permette un maggiore coinvolgimento nel processo educativo e formativo degli alunni, i quali, progressivamente, avranno l’opportunità di scoprire le proprie strategie di apprendimento, di migliorare le performance e di incrementare la motivazione intrinseca.

Le visite di studio nei paesi partner

Sono previste delle visite di studio nei paesi partner al fine di comprendere e spiegare l’organizzazione e il funzionamento dei vari sistemi di istruzione europei.

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