Al via il progetto ‘SocialMente Giovane’. Trenta i giovani da selezionare
Il laboratorio promosso dalla Cooperativa Turismo per Tutti cerca trenta giovani residenti nei comuni della provincia di Reggio Calabria
12 Febbraio 2018 - 16:16 | di Vincenzo Comi
Avviso rivolto ai giovani per l’attivazione di azioni formative, educative e didattiche.
La Cooperativa sociale Turismo per Tutti intende realizzare un Laboratorio di Giornalismo, nell’ambito del progetto “SocialMente Giovane”, promosso dalla Cooperativa Turismo per Tutti e finanziato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, nell’ambito del Piano Azione Coesione “Giovani no profit”.
Il Laboratorio s’inserisce nell’azione a sostegno della formazione educativa e didattica, finalizzata alla promozione della creatività giovanile, all’inclusione sociale, alle pari opportunità ed alla partecipazione attiva di giovani
La selezione è finalizzata, in particolare, ad individuare n. 30 (trenta) giovani residenti nei comuni della Provincia di Reggio Calabria, di seguito elencati:
- Comune di Reggio Calabria
- Comune di Villa San Giovanni
- Comune di Campo Calabro;
L’Obiettivo didattico del laboratorio è quello di sviluppare l’attitudine dei giovani ad assumere un atteggiamento problematico ed aperto dinanzi agli avvenimenti riportati dai media, affinando le capacità di comprensione critica. Educare al dialogo ed al confronto consente i giovani di affrontare in maniera consapevole tematiche complesse quali l’etica, le tecniche e le modalità espressive del giornalismo.
Il laboratorio sarà strutturato in tre fasi. Formazione, lavoro sul campo, conclusione e diffusione dei lavori.
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